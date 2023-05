Pulizie AMAM di caditoie, griglie e tombini: i divieti di sosta a Messina dal 15 al 26 maggio

Nuovi interventi di pulizia programmata di caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche da parte dell’AMAM a Messina. Per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza, in Comune ha disposto alcune modifiche alla normale viabilità. Previsti in particolare i divieti di sosta nelle strade interessate della città dello Stretto dal 15 al 26 maggio 2023.

Lavori AMAM a Messina: i divieti di sosta dal 15 al 26 maggio

I divieti di sosta, con zona rimozione coatta, saranno in vigore nella fascia oraria 8-00/18.00 su entrambi i lati delle seguenti strade:

lunedì 15 maggio – nelle vie Santa Maria del Selciato, Mamertini, Labriola, Bette Minasi, D’Annunzio e Castellana;

– nelle vie Santa Maria del Selciato, Mamertini, Labriola, Bette Minasi, D’Annunzio e Castellana; martedì 16 e mercoledì 17 maggio – in tratti della strada Panoramica dello Stretto;

– in tratti della strada Panoramica dello Stretto; giovedì 18 maggio – in tratti di via Nazionale

– in tratti di via Nazionale venerdì 19 maggio – nelle vie San Giovanni Bosco, Romeo e Cocco, e in un tratto di via Porta Imperiale;

– nelle vie San Giovanni Bosco, Romeo e Cocco, e in un tratto di via Porta Imperiale; lunedì 22 maggio – nelle vie Lungomare Rodia, Scotto e Torino, e in piazza Annibale Maria di Francia;

– nelle vie Lungomare Rodia, Scotto e Torino, e in piazza Annibale Maria di Francia; martedì 23 maggio – in via Lungomare San Saba e in tratti delle vie Santa Marta e Camaro;

– in via Lungomare San Saba e in tratti delle vie Santa Marta e Camaro; mercoledì 24 maggio – nella via Nenni e in un tratto di via Gelone;

– nella via Nenni e in un tratto di via Gelone; giovedì 25 maggio – in un tratto di via Gelone e in via Idelson;

– in un tratto di via Gelone e in via Idelson; venerdì 26 maggio – nelle vie Caronia, Madonie, Montegrappa, Sempione, Vesuvio, Galilei e Galvani.

