Pulizia AMAM di caditoie e tombini: i divieti di sosta in centro a Messina dal 26 settembre

Dal viale della Libertà alla via La Farina, a partire da lunedì 26 settembre e fino a mercoledì 7 ottobre, AMAM ha programmato alcuni interventi di pulizia di caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, il Comune di Messina ha disposto alcune modifiche alla normale viabilità, in particolare il divieto di sosta, con rimozione coatta, nelle zone interessate. Vediamo di seguito, quindi, dove non si potrà parcheggiare.

Pulizia AMAM di caditoie e tombini a Messina: zone interessate e divieti di sosta

I divieti di sosta saranno in vigore dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Divieti di sosta sul Viale della Libertà

26 settembre 2022 da viale Annunziata a n. civico 349, lato monte;

26 settembre 2022 da via Duca degli Abruzzi a via Istria, lato monte;

27 settembre 2022 da via Istria a via Garibaldi, lato monte;

28 settembre 2022 da via Garibaldi a via Istria, lato valle;

29 settembre 2022 da via Istria a viale Annunziata, lato valle.

Divieti di sosta in via La Farina

30 settembre 2022 da via Luigi Rizzo a viale Europa, lato monte;

03 ottobre 2022 da viale Europa a via Antonio Bonsignore, lato monte;

04 ottobre 2022 da via Antonio Bonsignore a viale Gazzi, ambo i lati;

05 ottobre 2022 da via Antonio Bonsignore a viale Europa, lato valle;

06 ottobre 2022 da viale Europa a via Luigi Rizzo, lato valle;

07 ottobre 2022 e.da Arcieri, ambo i lati.

