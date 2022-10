Pulizia al Lago di Ganzirri con MessinAttiva: come partecipare alla raccolta rifiuti

Bello il Lago di Ganzirri, peccato per i rifiuti. Ecco, però c’è qualcuno che ci pensa e sono, ancora una volta i volontari di MessinAttiva. Sono carichi e sono pronti per un nuovo appuntamento di pulizia collettiva in cui intendono coinvolgere tutti coloro che amano Messina e vogliono dedicare un po’ del proprio tempo a renderla più bella, più pulita e più sostenibile.

«Non è utopia – sottolineano i membri dell’Associazione –, ognuno può fare la differenza, basta volerlo. Tra dire e il fare c’è di mezzo il mare. Anzi, il Lago!». MessinAttiva chiama quindi a raccolta i cittadini per ripulire insieme dai rifiuti il lungolago di Ganzirri, una delle zone più belle della città dello Stretto, spesso decantata, ma altrettanto spesso trascurata.

«L’obiettivo – spiegano i volontari di MessinAttiva – non è solo ripulire dai rifiuti una parte della città, perché sappiamo bene che, purtroppo, tra non molto le cose torneranno più o meno allo stato in cui le abbiamo trovate. Il nostro obiettivo di lungo periodo è suscitare un cambiamento di mentalità tra i cittadini, sia quelli che in prima persona abbandonano rifiuti che quelli che passandovi accanto possono fare qualcosa per rimediare e prendersi cura del nostro territorio».

L’appuntamento per la raccolta dei rifiuti, quindi, è fissato a domenica 16 ottobre alle ore 10.30 nella piazzetta di fronte alla Casa della Pizza, a Ganzirri. Cosa occorre portare? Guanti, sacchi, l’amore per la propria città e tanta voglia di fare.

