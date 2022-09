MessinAttiva torna a pulire la spiaggia: l’appuntamento è per sabato 17

I volontari di MessinAttiva tornano a pulire la spiaggia di Mortelle in occasione del World Cleanup Day, iniziativa globale dedicata proprio alla raccolta dei rifiuti e alla tutela dell’ambiente. «Vogliamo provare come sempre a dare un segnale positivo e di coinvolgimento nell’educazione e nel rispetto dell’ambiente. È nostro dovere – dicono i volontari di MessinAttiva – come cittadini aiutare il nostro pianeta, ma deve essere anche il senso civico di tutti ad abituarsi non gettando a terra i rifiuti. ».

«Faremo parte di un grande messaggio mondiale di sostenibilità, – aggiungono i volontari – di riappropriazione del nostro pianeta, dei luoghi in cui viviamo. Il World Cleanup Day non è una giornata fine a sé stessa, bensì un punto di partenza per farsi delle domande e soprattutto farle fare a chi ci governa. Vi aspettiamo in spiaggia con guanti e sacchi già pronti per l’utilizzo». L’appuntamento è per sabato 17 settembre, dalle 10:00, con punto di incontro in via Giacomo Rotondo, a Mortelle.

MessinAttiva per World Cleanup Day 2022

Dal 2018, per la Giornata mondiale della pulizia milioni di volontari, governi e organizzazioni in 191 paesi affrontano insieme il problema globale dei rifiuti e costruire un mondo nuovo e sostenibile.

