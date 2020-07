Puli-AMO Messina. Sabato alla Rampa del Sole sul viale Regina Margherita

Continuano le attività dell’associazione Puli-AMO Messina, che sabato 1 agosto alle 16.00, dà appuntamento ai volontari alla “Rampa del Sole”. Scalinata che va dal viale Regina Margherita all’Istituto Ignatianum. Si tratta del secondo evento di pulizia di quest’anno a cura dei ragazzi di Puli-AMO Messina. «Dopo lo stop forzato causa covid-19, i nostri volontari sono pronti ad intervenire su aree della città non valorizzate, ignorate o abbandonate.»

Il secondo evento di pulizia interesserà la “Rampa del Sole”, «una via strategica che taglia per intero la spianata dei Cappuccini su cui si sviluppa il parco Aldo Moro, mettendo in comunicazione la vicina via Palermo all’istituto Ignatianum. Tre imponenti rampe in pietra lavica superano il dislivello di questa piccola collina, conducendo ad un grande corridoio pianeggiante, coperto quasi interamente da piante infestanti e rifiuti di ogni tipo.»

La Rampa del Sole – sabato con Puli-AMO Messina

L’appuntamento è per sabato 1 agosto alle 16. Per raggiungere la Rampa del Sole qui. Per partecipare alla riqualificazione della scalinata è necessario arrivare muniti di:

Guanti in lattice

Guanti da giardiniere

Scope da esterno e palette

Cesoie o forbici da giardinaggio

Rastrelli

Sacchi grandi (non quelli neri)

L’uso della mascherina non è obbligatorio. Tuttavia, qualora non fosse possibile rispettare le distanze di sicurezza, Puli-AMO Messina provvederà a fornire gratuitamente mascherine e guanti in lattice.

(7)