“Protezione Civile”, a Stromboli le riprese della nuova serie tv con Ambra Angiolini

Ambra Angiolini è approdata da poco a Stromboli per le riprese di una nuova serie tv Rai, diretta da Marco Pontecorvo, e dedicata alla Protezione Civile. Una puntata, infatti, sarà dedicata proprio al vulcano delle Isole Eolie e al lavoro di volontari e operatori sul posto. Nel cast anche Angelo Maria Sferrazza.

Maltempo permettendo, dovrebbero iniziare in questi giorni le riprese della nuova serie tv del regista italiano Marco Pontecorvo, reduce dal successo di “Alfredino”, miniserie di quattro puntate andata in onda nel giugno del 2021 e dedicata al tragico evento che portò nel 1992 della Protezione Civile, fino ad allora esistente solo sulla carta. E sempre di Protezione Civile si torna a parlare con la nuova serie – appunto “Protezione Civile” – che vedrà nel cast la nota conduttrice e attrice Ambra Angiolini e Angelo Maria Sferrazza, attore agrigentino di 33 anni, noto per “La scomparsa di Patò”, “Pagate Fratelli” e “Un santo senza parole”.

I casting per le comparse sono già stati avviati da qualche settimana, mentre le riprese dovrebbero durare tutto il mese di maggio 2022. Il cast è approdato oggi sull’Isola, non senza alcune difficoltà a causa del forte vento di scirocco, che sta investendo la provincia di Messina e in particolare la fascia tirrenica. Della serie tv con Ambra Angiolini, in ogni caso, si sa ancora poco: sarà un omaggio alla Protezione Civile italiana e una puntata sarà girata a Stromboli.

