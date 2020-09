Pronti, partenza, via: inizia anche a Messina la Settimana della Mobilità

A Messina comincia da Piazza Cairoli la Settimana Europea della Mobilità 2020, appuntamento che coinvolge – in Italia – 60 centri urbani. Obiettivo “Emissioni Zero, Mobilità per tutti“.

Da oggi – mercoledì 16 – e fino a martedì 22 settembre, la parola d’ordine in città sarà sostenibilità urbana e mobilità alternativa. La sette giorni si apre con il progetto: “A scuola e al lavoro con il TPL”, “Urbanite” e “Sicycle”.

La giornata continuerà alle 18 con “Un anello per la normalità, una birra per ricaricarci e ripartire”, organizzato da ACMe in collaborazione con il BeerBang.

Un anello per la normalità – Messina a pedalate

A Messina, in occasione della della 19esima edizione Settimana Europea della Mobilità, partono oggi e per i prossimi mercoledì le passeggiate urbane organizzate da ACMe, Bike Therapy e E-tires. «Il senso di questa pedalata – ci dice Elena Giardina di Bike Therapy – è di riprendere lo spazio dedicato ai ciclisti ovvero l’anello ciclabile (via Garibaldi, via Cavour e Università) della città per adesso l’unica pista che permette di pedalare quasi in sicurezza i ciclisti urbani.

La normalità – continua Elena – sarebbe che le auto non ci parcheggiassero sopra e lasciassero libero l’unico spazio sicuro per i ciclisti. Ma significa anche rispetto per tutti i soggetti della strada soprattutto i ciclisti. Normalità significa promozione di uno stile di vita più sano e rispettoso dell’ambiente, perché un altro modo di spostarsi è possibile».

Settimana Europea della Mobilità a Messina – gli appuntamenti del 17 settembre:

ore 17.30, Piazza Unione Europea: pedalata con Bike Therapy, Puli-Amo Messina e ACMe. Partenza alle 17.30, arrivo a Piazza Crisafulli alle 18.30.

(19)