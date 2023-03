Professioni sanitarie: un premio per le 3 migliori tesi di laurea 2021/2022. L’evento a Messina

Appuntamento domani, 15 marzo 2023, per il premio istituito dall’Ordine delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Messina, che sarà consegnato agli autori delle tre migliori tesi di laurea realizzate nell’ambito delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2021/2022.

Il premio, istituito dall’Ordine TSRM di Messina, consiste in un contributo di 500 euro che i vincitori, selezionati tra circa una ventina di laureati, potranno utilizzare per l’acquisto di attrezzature professionali, iscrizioni a corsi di formazione o master.

Alla cerimonia prenderanno parte i coordinatori dei corsi di laurea in professioni sanitarie dell’Università di Messina, rappresentanti dell’Ateneo e del Comune: «Per le nostre categorie – evidenzia Giuseppe Morabito, presidente dell’Ordine delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Messina – questa iniziativa rappresenta un’opportunità per riconoscere e valorizzare giovani professionisti non solo per la loro preparazione nell’ambito lavorativo, ma anche per gli aspetti scientifici che ognuno di loro ha approfondito».

La cerimonia di premiazione si svolgerà a partire dalle ore 17.00 del 15 marzo 2023 presso la sede dell’Ordine delle professioni sanitarie di Messina in via G. Garibaldi n. 439.

(21)