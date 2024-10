Prevenzione tumore al seno Messina: dal 25 al 27 ottobre arriva il “Villaggio della Salute”

Prevenzione tumore al seno Messina. Anche quest’anno per l’Ottobre Rosa, mese della prevenzione del tumore al seno, sono state programmate in città una serie di iniziative e di attività patrocinate dal Comune di Messina. Queste iniziative sono in collaborazione con l’ASP Me e Associazioni del settore.

L’UOC – Centro Gestionale Screening del’ASP di Messina, il collaborazione con il Comune di Messina, ha programmato “Il Villaggio della Salute”. Quest’ultimo, verrà allestito in piazza Duomo da venerdì 25 a domenica 27 ottobre.

Prevenzione tumore al seno Messina: sensibilizzare le donne

Il sindaco Federico Basile ha dichiarato: «all’iniziativa va il mio personale plauso in quanto tratta temi delicati e attuali, rivolgendosi alla cittadinanza sia in termini di prevenzione che di informazione. Un evento, che ha riscosso ampi consensi nella nostra comunità e si rinnova dopo l’ottima esperienza dell’anno scorso. Una vetrina, anche informativa, per la salute di chi avrà il piacere di aderirvi; da primo cittadino invito le persone ad essere presenti in piazza Duomo».

L’assessora Calafiore ha spiegato: «l’Amministrazione comunale, come già avvenuto l’anno scorso, supporta e condivide questa iniziativa che tende a sensibilizzare le donne su una tematica attuale, consigliando corretti stili di vita da adottare e controlli diagnostici. Con l’Asp, come Amministrazione, lavoriamo insieme anche ad altri progetti. Il Villaggio della Salute, che rappresenta la sintesi di un’ampia sinergia e convergenza tra soggetti istituzionali, enti e associazioni, consentirà visite gratuite ai presenti, oltre alla trattazione della prevenzione, della ricerca e dell’informazione su un tema così importante, grazie anche al contributo della Messina Social City per le persone fragili».

Screening a km 0

Il direttore generale Cucci ha ringraziato l’Amministrazione Basile: «ancora una volta si dimostra sensibile, attenta e sempre pronta a collaborare con l’Asp. Rivolgo un attestato di gratitudine anche verso coloro che hanno ricoperto un ruolo attivo nell’organizzazione di questo evento. L’evento, come descritto dai responsabili sanitari presenti, si svolgerà in tre giorni, uno in più rispetto all’anno scorso, per dare alla cittadinanza maggiori opportunità e alternative per aderirvi».

Al Villaggio della Salute sarà presente l’Unità Mobile Mammografica, con le attività di screening di primo e secondo livello, offerte gratuitamente dall’ASP di Messina a tutte le donne tra i 50 e i 69 anni, secondo le linee guida ministeriali. Sarà presente il responsabile dell’UOS Screening Mammografico Farsaci e il dott. Natoli, per promuovere lo Screening Mammografico anche alle utenti fragili, con difficoltà ad aderire presso le sedi istituzionali, dove lo screening viene effettuato costantemente.

L’evento sarà realizzato grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato Lions e Per Te Donna, delle assistenti sociali del comune di Messina, della Brigata Aosta e della CRI. Successivamente l’Unità Mobile Mammografica proseguirà le attività di screening itinerante nei comuni più disagiati, portando lo screening a km 0 nelle piazze dei paesi più distanti dai presidi istituzionali.

Prevenzione e informazione

Nelle giornate del Villaggio della Salute, il responsabile dell’UOS Screening Ginecologico Paratore inviterà le utenti ad effettuare lo screening presso le sedi istituzionali, fornendo le informazioni utili per la prevenzione del tumore del collo dell’utero. Gli utenti verranno, inoltre, sensibilizzati ad aderire allo Screening del colon retto recandosi in farmacia, grazie al Protocollo d’Intesa che l’ASP ha stipulato con Federfarma.

Tutte le attività di screening saranno coordinate dal direttore dell’UOC Centro Gestionale Screening Cuffari.

Saranno offerte, altresì, gratuitamente dai medici dell’ASP numerose visite specialistiche:

sulla prevenzione nutrizionale e sani stili di vita (d.sse Vacirca e Lo Prinzi),

screening cardiovascolare (d.ssa Tripodo),

visita dermatologica (dr. De Marco),

consulenze per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse (d.ssa Panella).

Saranno allestiti infopoint, a cura delle Associazioni di Volontariato Per Te Donna, AVIS, ADMO, AIDO e Donare è Vita.

I medici volontari LIONS CLUBS ZONA 7 offriranno consulenze diabetologiche, cardiologiche, oculistiche e ortopedica, per il controllo della tiroide, della prostata e dell’ascolto psicologico.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’UOC Centro Gestionale Screening: tel. 090365-2444/2453 ; email: cg.screening@asp.messina.it .

I partecipanti alla conferenza sulla prevenzione del tumore al seno

il sindaco Federico Basile,

l’assessora alle politiche della Salute Alessandra Calafiore,

il direttore generale dell’ASP Messina Giuseppe Cuccì,

la presidente dell’Associazione Per Te Donna Angela Cutrone,

rappresentanti dell’Ordine dei Medici e dei Lions Messina

