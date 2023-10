Ottobre Rosa Messina: screening gratuiti per la prevenzione dei tumori

Screening oncologici gratuiti per prevenire i tumori, come quello seno, ma non solo: a Messina le iniziative dell’Ottobre Rosa 2023 organizzate da Asp e Comune, in sinergia con l’Avis, i Lions, l’ADMO e l’associazione Per Te Donna.

«Cerchiamo di mettere l’anima nelle organizzazioni degli screening – ci dice la dottoressa Rosaria Cuffari, responsabile dell’UO Centro Gestionale Screening –, ma ancora la sensibilizzazione è molta scarsa, per cui le adesioni sono basse rispetto a quello che dovrebbero essere per raggiungere risultati buoni in termini di tassi di mortalità».

In effetti c’è sempre un po’ di paura ad andare dal medico, si potrebbe scoprire qualcosa che non va. «Questa è la remora principale, ma noi – continua la Cuffari – dobbiamo scoprire il tumore in una fase iniziale quando ancora è piccolo e non ha fatto gravi danni e metastasi, che richiedono interventi molto demolitivi e una serie di complicanze che portano alla chemioterapia e radioterapia. La prevenzione serve proprio a questo: a trovare delle lesioni molto piccole che possono consentire anche la guarigione. Prima e dopo l’Ottobre Rosa lavoriamo sugli screening, non c’è necessità di nessuna impegnativa da parte del medico di base, noi ci prendiamo in carico il paziente e facciamo gli approfondimenti, senza nessun altro tipo di richiesta; si entra in un percorso privilegiato che ha anche una tempistica molto corta rispetto alle liste d’attesa, problema di cui ultimamente si sta parlando molto».

Ottobre Rosa 2023: screening gratuiti

Dal 17 al 20 ottobre attivo anche un camper mammografico che si fermerà a Cesarò e San Teodoro. Il 21 e il 22 ottobre, l’unità mobile sarà a piazza Duomo, a Messina, per visite senologiche e visite mammografiche, visite oculiste e promuovere stili di vita adeguati. Ecco gli screening oncologici che è possibile effettuare:

Prevenzione tumore alla mammella: mammografia per le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni;

Prevenzione tumore del collo dell’utero: PAP Test per le donne di età compresa tra i 25 e i 33 anni e HPV DNA TEST per le le donne di età compresa tra i 34 e i 64 anni;

Prevenzione dei tumori del colon retto: screening rivolto per uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni.

Il Centro Gestionale Screening si trova a piazza della Repubblica, riceve da lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo: cg.screening@asp.messina.it.

(24)