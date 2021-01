Preparate i gratta e sosta, a Messina torna il parcheggio a pagamento

A Messina, da oggi – venerdì 8 gennaio 2021 – si torna al parcheggio a pagamento, con il famigerato gratta e sosta. A novembre, con un protocollo firmato dall’ATM Messina Spa, era stato sospeso il pagamento della sosta negli stalli blu della Ztl cittadina.

La misura dell’Azienda Trasporti di Messina, era stata messa in atto per agevolare l’economia cittadina investita dall’emergenza sanitaria e alleggerire le tasche dei messinesi.

Il protocollo, che inizialmente doveva rimanere in vigore fino al 30 dicembre 2020, era stato poi prorogato fino al 7 gennaio 2021.

Quanto costa parcheggiare a Messina?

Un breve riepilogo delle tariffe per parcheggiare in Zona a Traffico Limitato (Ztl) per sostare a Messina:

Gratta e Sosta tariffa oraria € 1,00 : da lunedì a sabato, dalle 8:30 alle 13:30, dalle 15:30 alle 20:30

: da lunedì a sabato, dalle 8:30 alle 13:30, dalle 15:30 alle 20:30 Gratta e Sosta tariffa mattina o pomeriggio € 3,00 : da lunedì a sabato, dalle 8:30 alle 13:30 o dalle 15:30 alle 20:30

: da lunedì a sabato, dalle 8:30 alle 13:30 o dalle 15:30 alle 20:30 Gratta e Sosta tariffa giornaliera € 5,00: da lunedì a sabato, dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 20:30

(68)