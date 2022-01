Potatura e scerbatura: divieti di sosta e di transito a Messina dal 31 gennaio al 4 febbraio

Proseguono gli interventi di potatura degli alberi e di scerbatura in centro a Messina ad opera della MessinaServizi Bene Comune. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, il Comune ha disposto alcune modifiche alla normale viabilità – come divieti di sosta e di transito – in diverse strade della città dello Stretto tra il 31 gennaio e il 4 febbraio. Tutto ciò che c’è da sapere per non incorrere in una multa.

Interventi di potatura e divieti di transito

Gli interventi di potatura si svolgeranno da lunedì 31 gennaio a mercoledì 2 febbraio, tra le 23.30 e le 6.00. Per consentire lo svolgimento dei lavori sarà interdetto il transito veicolare:

nella corsia nord di via T. Cannizzaro, direzione di marcia mare-monte, nel tratto compreso tra via La Farina e viale San Martino;

Sarà collocata la segnaletica stradale verticale di “strada senza uscita” nelle vie Natoli, U. Bassi e G. Bruno, in corrispondenza delle rispettive intersezioni con via del Vespro.

Scerbatura e divieti di sosta a Messina

Le attività di scerbatura ed i relativi divieti di sosta interesseranno:

lunedì 31 e martedì 1 febbraio, fascia oraria 6 – 14 : il quadrilatero compreso tra le vie dei Gelsomini entrambi i lati, R. Livatino lato sud, Sacra Famiglia lato monte, degli Agrumi lato nord; e il lato destro, secondo la direzione di marcia mare-monte, di salita Principe;

: mercoledì 2 e giovedì 3, sempre fascia oraria 6 – 14 : il lato sinistro, secondo la direzione di marcia mare-monte, di salita Principe; ed il quadrilatero compreso tra le vie Bisignano entrambi i lati, dei Gelsomini lato mare, R. Livatino lato mare, Sacra Famiglia lato monte, 1 A entrambi i lati ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Missionari Comboniani, Filippo Rovigo, 1 Rp E e largo Lenin Mancuso;

: da lunedì 31 sino a mercoledì 2, fascia oraria 20 – 6 : il lato mare di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via I Settembre e piazza Unità D’Italia; via Vittorio Emanuele II; e largo Minutoli; il quadrilatero compreso tra le vie T. Cannizzaro lato nord, U. Bassi lato valle, entrambi i lati delle vie I Settembre, La Farina/piazza della Repubblica e dei tratti interclusi delle vie Natoli e del Vespro; il lato monte di via U. Fiore, nel tratto compreso tra i numeri civici 22 e 37;

: da mercoledì 2 sino a venerdì 4, fascia oraria 20 – 6 : il lato mare di via U. Fiore, nel tratto compreso tra i i numeri civici 22 e 37; entrambi i lati delle vie Rocca Guelfonia, S. Eustochia, Montevergine e San Paolo; il quadrilatero compreso tra le vie C. Battisti lato monte, T. Cannizzaro lato nord, corso Cavour lato valle, San Filippo Bianchi lato sud ed entrambi i lati dei tratti interclusi del controviale nord di via T. Cannizzaro, di via dei Verdi, di via G. Venezian e di via Università.

:

Il divieto di sosta non deve essere contemporaneo in tutte le strade interessate ma esclusivamente nei soli tratti in cui si prevede di intervenire nelle singole giornate.

(11)