Poste. Pagamento delle pensioni a Messina: le date di marzo e aprile 2021

È online il calendario di Poste Italiane con le date per il pagamento anticipato delle pensioni di marzo e aprile 2021 a Messina e provincia. Il cronoprogramma prevede una suddivisione in ordine alfabetico sulla base dei cognomi dei beneficiari e del numero di giorni di apertura degli uffici postali di riferimento.

Nel comunicare i giorni fissati per il ritiro della pensione, Poste Italiane invita gli utenti alla prudenza: «In funzione della diffusione del virus covid-19 – scrive in una nota –, l’Azienda ricorda l’esigenza di agire con responsabilità nel rispetto delle indicazioni delle autorità. Pertanto, coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti in un Ufficio Postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal seguente calendario che potrà variare a seconda del numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento».

Le pensioni verranno accreditate da oggi, martedì 23 febbraio, e i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 132 ATM Postamat disponibili in provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Pensioni di marzo e aprile 2021: il calendario per Messina e provincia

Per gli Uffici Postali aperti 6 giorni:

Marzo 2021

da A a B – martedì 23 febbraio;

da C a D – mercoledì 24 febbraio;

da E a K – giovedì 25 febbraio;

da L a O – venerdì 26 febbraio;

da P a R – sabato mattina 27 febbraio;

da S a Z – lunedì 1 marzo.

Aprile 2021

da A a B – venerdì 26 marzo;

da C a D – sabato mattina 27marzo;

da E a K – lunedì 29 marzo;

da L a O martedì 30 marzo;

da P a R mercoledì 3l marzo;

da S a Z giovedì 1 aprile

Nel caso di Uffici Postali non aperti su 6 giorni:

Apertura su 5 giorni:

da A a C – giorno 1;

da D a G – giorno 2;

da H a M – giorno 3;

da N a R – giorno 4;

da S a Z giorno 5.

Apertura su 4 giorni:

da A a C – giorno 1;

da D a K – giorno 2;

da L a P – giorno 3;

da Q a Z – giorno 4.

Apertura su 3 giorni:

da A a D – giorno 1;

da E a O – giorno 2;

da P a Z giorno 3.

Apertura su 2 giorni:

da A a K – giorno 1;

da L a Z – giorno 2.

Dai 75 anni in su la pensione la portano a casa i Carabinieri (su richiesta)

Si ricorda, infine, che, grazie a una convenzione sottoscritta nei mesi scorsi, i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il proprio domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.

(48)