Poste Italiane. Riaperture e cambi di orario per 4 uffici di Messina e provincia

Mai come durante l’emergenza sanitaria, si è potuto verificare il costante via vai dagli uffici postali di Messina. Moltissimi gli utenti fuori a far la fila, in attesa del loro turno. Anche per questo, da lunedì 15 febbraio Poste Italiane ha disposto il potenziamento di alcuni uffici postali di Messina e provincia.

Diverse le modifiche previste che consentiranno un graduale e costante ripristino dell’offerta dei servizi con un progressivo ampliamento dell’operatività degli Uffici Postali, pur nell’attuale emergenza pandemica.

Nello specifico:

verrà riaperta la sede di Torrecandele a Sant’Agata di Militello;

a Sant’Agata di Militello; tornano disponibili su sei giorni gli uffici di Camaro e di via Monsignor D’Arrigo ;

; sarà aperta tre giorni a settimana – il martedì, giovedì e venerdì – la sede di Alicudi.

Puoi andare alle Poste anche online

Per evitare assembramenti all’esterno degli uffici postali, Poste Italiane ricorda che la maggior parte delle operatività richieste agli sportelli è disponibile online (attraverso il sito e le app per i titolari di carte, conti e libretti) e attraverso gli Atm Postamat.

In particolare, presso gli sportelli automatici si possono effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, ricariche telefoniche e di carte Postepay, ma anche operazioni informative quali estratto conto, saldo e lista dei movimenti.

Sempre online è possibile compiere tante altre operazioni, tra cui attivare carte Postepay, aprire libretti e sottoscrivere buoni fruttiferi. Così come da web si può attivare anche Spid, il Sistema pubblico di identità digitale utile per accedere alle piattaforme e ai servizi della pubblica amministrazione e di aziende private che abbiano aderito a tale strumento.

I nuovi servizi di Poste Italiane anche per Messina

«L’Azienda – si legge nella nota – sta proseguendo nel lavoro costante di implementazione dei servizi digitali, che possano agevolare le procedure e semplificare così la vita dei cittadini, contribuendo parallelamente allo sviluppo dell’agenda digitale nazionale. Tra questi, Poste Italiane di recente ha messo a disposizione anche online per i cittadini, e disponibile in tempo reale, i dati dei rapporti intercorrenti con Poste Italiane relativi all’anno 2019 e necessari per la presentazione dell’attestazione ISEE».

«La digitalizzazione e l’utilizzo dei canali informatici – conclude la nota di Poste Italiane – è ormai un passo imprescindibile a tutti i livelli, come ha dimostrato la crisi pandemica, per cui si ribadisce il consiglio ai clienti di rivolgersi agli uffici postali per le sole operazioni necessarie e indifferibili».

