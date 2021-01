Poste Italiane, come richiedere online i dati per la certificazione Isee

Da oggi è possibile richiedere online i dati relativi ai propri prodotti finanziari di Poste Italiane necessari per la presentazione dell’attestazione ISEE (come conti correnti, libretti di risparmio o Postepay). A comunicarlo è l’Azienda stessa che spiega, punto per punto, come fare.

L’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), si ricorda, è necessaria per accedere ad agevolazioni come: il bonus bebè, il bonus elettrico o idrico, l’iscrizione dei figli ai servizi di prima infanzia, i libri di testo gratuiti, gli assegni di maternità e le forme di sostegno al reddito previste dall’attuale normativa.

Quali dati fornisce Poste Italiane per il rilascio ISEE?

Il documento rilasciato da Poste Italiane racchiude le informazioni necessarie per il calcolo dell’ISEE relative ai seguenti prodotti finanziari intestati o cointestati al codice fiscale del cliente:

Conti correnti BancoPosta : saldo e giacenza media dei conti attivi/estinti in corso d’anno;

: saldo e giacenza media dei conti attivi/estinti in corso d’anno; Libretti di risparmio cartacei e dematerializzati: saldo e giacenza media dei libretti attivi/estinti in corso d’anno;

cartacei e dematerializzati: saldo e giacenza media dei libretti attivi/estinti in corso d’anno; Buoni Fruttiferi Postali cartacei e dematerializzati in essere: Valore nominale al 31/12*;

Postali cartacei e dematerializzati in essere: Valore nominale al 31/12*; Carte prepagate Postepay nominative : saldo al 31/12; per le carte dotate di IBAN, come ad esempio Postepay Evolution, saldo e giacenza media;

: saldo al 31/12; per le carte dotate di IBAN, come ad esempio Postepay Evolution, saldo e giacenza media; Carte Enti Previdenziali : saldo e giacenza media al 31/12;

: saldo e giacenza media al 31/12; Fondi Comuni d’Investimento : situazione al 31/12 della posizione in fondi;

: situazione al 31/12 della posizione in fondi; Deposito Titoli : situazione al 31/12;

: situazione al 31/12; Polizze Assicurative: attestazione dei premi versati, situazione al 31/12.

*(nella certificazione ISEE non vengono riportati i BFP cartacei emessi prima del 2005 privi del codice fiscale del cliente)

Oltre al report ai fini ISEE 2021 è anche possibile richiedere la:

Certificazione Consistenze Patrimoniali che contengono la situazione patrimoniale aggiornata al 31/12 dell’anno precedente.

Come richiedere i dati per il rilascio ISEE online a Poste Italiane?

Per ottenere la certificazione rilasciata da Poste Italiane ai fini dell’attestazione Isee basta collegarsi al sito dell’Azienda (a questo link), cliccare su “richiedi online”, accedere con i propri dati ed inserire la tipologia di certificazione richiesta e l’anno di riferimento.

La certificazione sarà disponibile in tempo reale. Per poterla ottenere sarà necessario accedere tramite le proprie credenziali al sito poste.it nella sezione dedicata. Se si vuole ricevere la certificazione anche via e-mail occorre inserire il proprio indirizzo di posta elettronica nel momento in cui si fa la richiesta.

Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.

(46)