Bonus Bebè 2020 Sicilia: i requisiti per fare domanda e come richiederlo a Messina

Passano da 200 a 1.200 le famiglie che potranno usufruire del Bonus Bebé 2020 (o bonus figlio) in Sicilia. La Regione, infatti, ha deliberato un aumento delle risorse da destinare alla misura di circa un milione di euro per ampliare la fascia delle persone che potranno fare domanda. Il contributo, di 1.000 euro, è per i bambini nati (o adottati) nel 2020. Vediamo tutto ciò che c’è da sapere: chi può richiederlo in base al reddito Isee, come e quando.

Buone notizie, quindi, per i nuovi nati e per i loro genitori. Il contributo denominato Bonus Bebè 2020 e stanziato dalla Regione Siciliana con l’obiettivo di sostenere la famiglie e tutelare la natalità arriverà a più nuclei di quanti fossero previsti inizialmente. A commentare la notizia è l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Antonio Scavone: «L’obiettivo prefissato è quello di favorire e tutelare la natalità e sostenere anche finanziariamente la crescita demografica».

Sicilia, Bonus Bebè 2020 (o bonus figlio): come richiederlo a Messina

Già lo scorso agosto il Comune di Messina aveva pubblicato le modalità di presentazione delle domande per l’ottenimento del Bonus Bebè 2020 (o bonus figlio) da 1.ooo euro. Il contributo, inizialmente previsto per circa 200 famiglie, grazie a una delibera di Giunta regionale e allo stanziamento di un milione di euro in più, potrà adesso arrivare a circa 1.200 famiglie in Sicilia che ne hanno bisogno. Vediamo come richiederlo.

Bonus Bebè: requisiti

Possono presentare domanda per il Bonus Bebè 2020 le famiglie che possiedono i seguenti requisiti:

essere residenti in Sicilia da almeno 10 anni , che abbiano cittadinanza italiana e comunitaria, ma anche extracomunitari titolari di permesso di soggiorno;

, che abbiano cittadinanza italiana e comunitaria, ma anche extracomunitari titolari di permesso di soggiorno; indicatore Isee del nucleo familiare non superiore a 3000 euro.

Bonus figlio da 1.000 euro: quando presentare domanda

Al Comune di Messina è possibile presentare domanda:

entro il 30 ottobre 2020, per i nati dal 1° luglio al 30 settembre 2020 ;

; entro il 29 gennaio 2021, per i nati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

La scadenza per le domande per i nati dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 era fissata al 28 agosto. Occorre vedere se con i nuovi fondi verrà data la possibilità di presentare domanda comunque.

Come richiedere il bonus per la nascita di un figlio nel 2020

È possibile richiedere il bonus scaricando il modello dal sito del Comune di Messina oppure ritirandolo direttamente al front-office (piano terra) del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese – Servizio Politiche Sociali di Palazzo Satellite, in piazza della Repubblica, n. 40.

Una volta compilata, la richiesta dovrà essere presentata sempre al front-office (piano terra) del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese – Servizio Politiche Sociali di Palazzo Satellite.

