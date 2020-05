Poste Italiane. Dal 26 maggio le pensioni anticipate di giugno 2020: il calendario

Lo comunica Poste Italiane: per giugno 2020 le pensioni sono anticipate a martedì 26 maggio. Sarà possibile prelevare attraverso i Postamat fino a 7.000 euro in contanti. Chi non può utilizzare questa modalità potrà recarsi negli uffici postali di Messina seguendo il calendario alfabetico stilato dall’Azienda.

Come nei mesi scorsi, per evitare assembramenti e garantire la sicurezza contro il coronavirus, Poste Italiane ha deciso di anticipare il versamento delle pensioni di giugno al 26 maggio. I titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution riceveranno il pagamento e potranno prelevare in contanti fino a 7.000 euro presso gli ATM Postamat; in alternativa ci si potrà recare presso gli sportelli degli uffici della città, ma seguendo un calendario ben preciso.

Coloro che hanno compiuto i 75 anni di età, si ricorda, possono richiedere la consegna a domicilio della pensione, un servizio attivo da aprile grazie a una convenzione tra Poste Italiane e i Carabinieri.

Il calendario delle pensioni anticipate di giugno 2020

Coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti nell’Ufficio Postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica che nelle 101 sedi in provincia di Messina aperte su 6 giorni, di cui 7 disponibili fino alle ore 19.05, seguirà il presente calendario:

dalla A alla B martedì 26 maggio;

dalla C alla D mercoledì 27 maggio;

dalla E alla K giovedì 28 maggio;

dalla L alla O venerdì 29 maggio;

dalla P alla R sabato mattina 30 maggio;

dalla S alla Z lunedì 1° giugno.

Per quel che riguarda le misure di sicurezza contro il covid-19, Poste Italiane invita gli utenti a:

indossare la mascherina protettiva ;

; entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti;

tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

Per ulteriori informazioni e per verificare gli orari di apertura degli uffici postali disponibili in provincia di Messina, è possibile consultare il sito di Poste Italiane o contattare il numero verde 800 00 33 22.

