Porte USB, video sorveglianza e targhe luminose: a Santa Margherita le nuove pensiline di ATM

Nella zona sud di Messina, sul lungomare di Santa Margherita, sono state installate le nuove pensiline alla fermata dei bus di ATM S.p.A. Pensiline nuove di zecca, con sfondo sul mare, ma anche intelligenti, con una porta USB, per consentire a chi ne abbia bisogno di ricaricare il proprio smartphone.

Il Comune di Messina aveva già avviato nel 2018 il restyling delle pensiline posizionate alle fermate di ATM, e ne abbiamo viste diverse in diverse parti della città, da Ganzirri al centro. L’annuncio, invece, della consegna delle nuove pensiline ‘smart” a Santa Margherita è stato dato dal sindaco Cateno De Luca, che nella giornata di ieri ha commentato così:

«Sono stupende le nuove pensiline di ATM S.p.A. installate sul lungomare di S. Margherita, permettono di godersi il panorama nell’attesa di prendere i bus e hanno anche la porta USB a disposizione degli utenti. L’illuminazione è garantita dai pannelli solari presenti sul tetto ed è possibile parcheggiare le biciclette nelle rastrelliere pensate per incentivare l’intermodalità del trasporto. Con queste strutture si è voluto valorizzare uno dei luoghi più belli e trafficati della città, soprattutto in estate. Si proseguirà con tutto il resto dei villaggi e dei quartieri». Tra le ultime novità di ATM, si ricorda l‘installazione in alcune zone della città dei pannelli elettronici che mostrano in tempo reale i movimenti dei bus.

Le strutture sono inoltre dotate di video sorveglianza e di una targa luminosa.

