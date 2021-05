Ponte sullo Stretto, Falcone: «Unica grande infrastruttura strategica del Sud» – VIDEO

Nel corso del punto stampa organizzato in occasione del viaggio che ha inaugurato il nuovo biglietto integrato della metroferrovia di Messina, l’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana, Marco Falcone, ha affrontato lo spinoso tema del Ponte sullo Stretto, non lesinando critiche al governo nazionale per non aver voluto includere il progetto nel Piano di Ripresa Nazionale e Resilienza.

«Da parte di Roma c’è ancora una posizione ideologicamente arcaica – dichiara Falcone ai microfoni di Normanno – da parte del governo regionale siciliano e calabro c’è la volontà dello sviluppo, dell’innovazione e del progresso. Noi siamo per il Ponte, senza se e senza ma. È l’unica grande infrastruttura strategica che potrà creare il salto di qualità del Sud Italia, ma soprattutto del Mediterraneo, per quanto riguarda gli scambi e per quanto riguarda la mobilità».

Prima che il governo Draghi escludesse definitivamente il Ponte dalle proposte del PNRR, il 23 marzo scorso l’Assessore Falcone aveva incontrato, insieme alla sua omologa calabrese Mimma Catalfamo, WeBuild, il gruppo che ha acquisito il progetto di Eurolink, approvato nel 2003 e poi accantonato, per il collegamento sullo Stretto.

