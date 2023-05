Ponte sullo Stretto di Messina, Salvini: «Opera fondamentale, transitabile nel 2032»

«Il Ponte sullo Stretto di Messina ritengo che sia un’opera fondamentale che si attende da 30 anni, e se tutto va bene sarà transitabile nel 2032»: a dirlo il Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un incontro con i sindacati nella sede di Villa Patrizi, a Roma. Divise le organizzazioni sindacali, Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

Approdato alla Camera dei Deputati, il Decreto del Governo Meloni dedicato al Ponte sullo Stretto di Messina, passerà all’esame finale martedì 16 maggio. Intanto, prosegue il dibattito, dentro e fuori Montecitorio. Nella giornata di ieri, il vicepremier Matteo Salvini ha incontrato i rappresentanti dei sindacati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al tavolo del confronto, la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, il segretario confederale Cisl, Andrea Cuccello, il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, il segretario generale dell’Ugl, Paolo Capone.

Per la Cgil, in questo momento, occorre rafforzare la viabilità stradale e ferroviaria, intervenire su Tpl, salute e la sicurezza, dare risposte per l’emergenza casa, sfratti, edilizia pubblica sociale e studentesca. Per la segretaria Fracassi, insomma, il Ponte non è esattamente la priorità. Di parere opposto la Cisl, che ritiene il progetto del Ponte debba essere ripreso e attualizzato, ma che possa costituire un «volano straordinario» per il sistema infrastrutturale del Sud. La Uil ha detto a Salvini di essere a favore degli investimenti, ma ha sottolineato che «c’è un problema di infrastrutture che portano al ponte, in Calabria e in Sicilia». Ugl, infine, ha sottolineato «il forte impatto strategico» del Ponte sullo Stretto.

Il prossimo incontro a fine giugno.

