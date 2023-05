Ponte sullo Stretto di Messina, il Decreto approda al Senato. Salvini: «In qualche anno sarà realtà»

Approvato alla Camera dei Deputati, il Decreto riguardante il Ponte sullo Stretto di Messina è pronto per approdare oggi al Senato della Repubblica, dove verrà discusso nel corso dei lavori dell’ottava Commissione. Il via alle ore 12.30 di oggi, martedì 23 maggio 2023. Soddisfatto il Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini: «È parte di un insieme che unirà le città siciliane e consentirà di attraversare lo Stretto velocemente e senza inquinare». Relatore sarà il senatore della Lega, Nino Germanà.

Il Decreto riguardante il Ponte sullo Stretto di Messina, presentato dal Governo Meloni per riattivare l’iter per la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, è stato approvato alla Camera dei Deputati lo scorso 16 maggio ed è pronto oggi per approdare al Senato per la “seconda prova”. Oggi, il testo sarà esaminato dall’ottava Commissione permanente “Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica”.

Sul tema è intervenuto ieri il Ministro Matteo Salvini, in trasferta in Sicilia, a margine dell’evento di presentazione dei lavori per il nuovo collegamento stradale tra Ragusa e Catania: «Per me è una gioia – ha affermato –, un’emozione e una missione accelerare e finanziare tantissimi cantieri che in Italia si aspettano da anni. In Sicilia, in particolare, saranno in cantiere 28 miliardi di euro di lavori, tra strade, autostrade e ferrovie. So che i siciliani aspettano questi interventi da tanto tempo».

«Domani (oggi, ndr) – ha aggiunto – sarò in Senato per l’approvazione definitiva del Decreto Ponte. Il Ponte da solo non avrebbe risolto nessun problema. Fa parte di un insieme che comprende anche la velocizzazione della ferrovia tra Palermo, Catania e Messina e fra Salerno e Reggio Calabria; che comprende gli investimenti che ANAS sta facendo, recuperando anni persi, cantieri fermi, senza operai, senza lavori. Tutti interventi che uniranno le città siciliane e consentiranno di attraversare velocemente e senza inquinare lo Stretto. Nel giro di qualche anno sarà realtà».

Il Decreto Ponte sullo Stretto è all’ordine del giorno in Commissione al Senato a partire dalle ore 12.30 di oggi.

