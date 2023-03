Ponte sullo Stretto, a Messina nasce un nuovo Comitato: “No Ponte Capo Peloro”

Mentre Matteo Salvini annuncia l’avvio dei cantieri per il Ponte sullo Stretto di Messina nell’estate del 2024, in città nasce un nuovo Comitato per dire “NO“ alla realizzazione dell’opera. Si tratta del Comitato “NO Ponte Capo Peloro”, costituito da cittadini e cittadine della zona di Torre Faro.

Ieri, in trasferta in Sicilia per l’avvio dei lavori sulla tratta Taormina-Fiumefreddo, il Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini, ha ribadito l’intenzione del Governo Meloni di realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina, confermandone le tempistiche. Nel frattempo, a Messina è nato un nuovo Comitato di opposizione alla realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Obiettivo del neonato Comitato è «cercare di svolgere un lavoro d’informazione e contro-informazione su di un’opera che minaccia di travolgere case, terreni, attività produttive, la nostra stessa vita quotidiana e di cui purtroppo non si ha ancora piena consapevolezza».

Tra le prossime iniziative del Comitato “No Ponte Capo Peloro”, si legge nella nota di presentazione, «la diffusione dei punti poco conosciuti del progetto del ponte come ad esempio la localizzazione e l’estensione dei 30 cantieri previsti sul versante siciliano da Contesse a Torre Faro, le 1040 pagine di elenco di coloro che saranno soggetti ad esproprio o servitù, le enormi difficoltà che ci saranno per anni per la mobilità nell’intera città, l’alterazione dei siti ambientali tutelati dalla normativa nazionale ed europea che mette persino a rischio di sopravvivenza il lago di Ganzirri».

Il Comitato ha preparato alcuni volantini che distribuirà nei prossimi giorni nella zona di Torre Faro. È presente sui social, sia su Facebook che su Instagram.

