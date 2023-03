Polizia Municipale di Messina. Giordano chiede vestiario e stabilizzazione per 46 agenti

Gaetano Giordano del Direttivo Nazionale Dipartimento Polizia Locale CSA, in qualità di RSU più votato nel Corpo di Polizia Municipale e RLS Rappresentante per la sicurezza nei luoghi di lavoro del Comune di Messina, scrive al Sindaco Federico Basile, alla segretaria Comunale, al Direttore generale del Comune di Messina, alla dirigenza del Corpo di Polizia Municipale ed al Presidente del Consiglio Comunale. Il motivo? Affinché, stante l’emergenza d’organico, si provveda a mettere in condizione i 46 agenti assunti con fondi ministeriali di poter operare in condizioni “normali” e dignitose e si provveda a reperire i fondi necessari per l’impiego full time degli stessi e per l’inserimento di altri 6 agenti mediante lo scorrimento della graduatoria che ha portato all’assunzione degli attuali 46 agenti divenuti indispensabili per il Corpo.

«Alla luce dei necessari servizi essenziali da garantire alla collettività – scrive Giordano – considerato che la nostra città è in tutti i sensi la porta della Sicilia, alla luce del perdurare della fase emergenziale dovuta dagli innumerevoli cantieri sparsi in città ed al relativo caos viabile, considerato l’attraversamento costante di Tir in città, considerato il traffico viabile e il livello di vivibilità da garantire alla collettività, considerata la sicurezza urbana da garantire, finanziata con fondi Ministeriali, considerato il vuoto in organico e le carenze di personale si chiede l’integrazione oraria per il personale in oggetto attualmente utilizzato inspiegabilmente part-time a 30 ore settimanali, nonostante le innumerevoli promesse di impiego full time della passata amministrazione. Si chiede inoltre la fornitura completa del vestiario di ordinanza per tutto il personale indistintamente ancora parzialmente sprovvisto, l’avviamento dell’iter procedurale per il conseguimento della patente di servizio per coloro che a tutt’oggi ne risultano sprovvisti, lo scorrimento della graduatoria al fine di poter integrare nel corpo gli ultimi idonei in graduatoria che indubbiamente potrebbero sopperire in parte alle gravi carenze di personale».

«A tal fine – continua Giordano – sarebbe opportuno valutare anche la possibilità di utilizzare fondi proventi art. 208 cds.

E’ indispensabile, inoltre, inserire gli agenti in questione nel nuovo fabbisogno triennale del personale così da poter avviare l’iter con il Ministero per la copertura finanziaria e la prosecuzione permanente e full time dei servizi di sicurezza urbana essenziali ed indispensabili per la nostra città».

Infine, per non lasciare nulla di intentato, Giordano chiede che l’amministrazione si attivi per ottenere l’attribuzione dei poteri speciali tali e quali all’ O.P.C.M. n. 3633 del 5 dicembre 2007, di insistere adesso per l’ottenimento di un provvedimento governativo che non potrebbe che definirsi “vitale” per la viabilità e la pubblica sicurezza in città.

