“Questo non è amore”: la Polizia in piazza a Messina contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, la Polizia di Stato di Messina e provincia lancia la campagna “Questo non è amore” e scende in piazza per informare e sensibilizzare sull’argomento. Ai punti informativi delle forze dell’ordine saranno messe a disposizione brochure informative contenenti, tra le altre cose, tutti i contatti utili per le vittime della violenza di genere.

Giovedì 25 novembre è la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Ogni anno le associazioni, il Comune e le istituzioni locali organizzano una serie di iniziative sul tema, dalle panchine rosse, ai seminari, ai flash mob. In quest’occasione, la Questura di Messina, in sinergia con i Commissariati di P.S. e congiuntamente alle locali associazioni anti-violenza, ha organizzato diversi punti informativi.

Di seguito, l’elenco degli eventi del 25 novembre organizzati dalla Questura per la provincia di Messina.

Messina

Piazza Unione Europea – ore 10:00-14:00;

Piazza Cairoli – ore 16:00-22:00;

Piazza Duomo – ore 16:00-22:00.

Capo d’Orlando

Piazza Giacomo Matteotti – ore 11:00-21:00.

Barcellona Pozzo di Gotto

Piazza Duomo – ore 16:00-22:00.

Patti

Piazza Mario Sciacca – ore 15.00-21:00.

Taormina

Trappitello, Piazza 25 Aprile – ore 8:00-14:00;

Giardini Naxos, piazza Municipio – ore 16:00-22:00.

Sant’Agata di Militello

Piazza Campidoglio – ore 16:00-22:00.

(8)