Pmi Card, concluse le verifiche: a breve gli esiti e la liquidazione ai beneficiari

Si è conclusa la fase di verifica dei documenti per l’ottenimento della Pmi Card, il contributo destinato alle imprese di Messina danneggiate economicamente dal coronavirus. Adesso, i beneficiari riceveranno una e-mail per la conferma di alcuni dati, dopodiché si procederà «tempestivamente» alla pubblicazione degli esiti e alla liquidazione del contributo.

A comunicarlo è Palazzo Zanca, che sembra intenzionato a premere sull’acceleratore per fornire il prima possibile il sostegno economico pensato per le imprese di Messina. I termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento del beneficio si sono chiusi il 21 febbraio.

Questo l’avviso pubblicato sul sito del Comune di Messina in merito alla Pmi Card:

«Si informano i potenziali beneficiari che sono concluse le fasi istruttorie relative alla verifica dell’all. 3 e della integrazione documentale inseriti in piattaforma entro la scadenza del 22/02/2021. Vista la natura emergenziale dell’intervento, finalizzata a dare ristoro alle attività colpite dalle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 nonché il permanere di tale stato emergenza, si procederà all’approvazione e pubblicazione degli esiti, cui seguirà, tempestivamente, la liquidazione del contributo alle imprese la cui documentazione risulta inviata correttamente e in regola da un punto di vista contributivo».

«A tali beneficiari – si specifica infine nell’avviso – è stata inviata una e-mail con richiesta conferma Iban necessaria per garantire l’effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’utilizzo di risorse pubbliche impiegate a valere sui fondi POC Metro Mis. MEI.3.1 .c».

