Più parcheggi a Torre Faro: ATM cerca una nuova area di sosta e scambio. L’avviso

Più parcheggi a Torre Faro per potenziare le aree pedonali della zona, soprattutto in vista dei mesi estivi, in cui il borgo si popola di più. Con questo obiettivo, condiviso con il Comune di Messina, l’ATM Spa pubblica un avviso per individuare un’area da adibire a posteggio, in sinergia con quella già presente di Torri Morandi. Vediamo tutti i dettagli.

L’estate sta arrivando e si comincia a pensare alla viabilità della riviera Nord di Messina che, già negli scorsi weekend più soleggiati, ha ricominciato a popolarsi e animarsi. In vista dell’isola pedonale, e di un suo futuro rafforzamento, il Comune di Messina intende potenziare l’offerta di parcheggi per consentire a residenti e non di godere del borgo marinaro in tranquillità e raggiungere agevolmente spiaggia e locali.

A questo scopo, l’ATM Spa ha pubblicato, sull’albo pretorio di Palazzo Zanca, un avviso finalizzato a individuare un’area scoperta, da assumere in locazione – per 9 anni ed eventuale rinnovo ad altri 9 anni –, da adibire ad area di sosta regolamentata e nodo di scambio. Le dimensioni minime del lotto offerto dovranno essere di 1500mq, con forma regolare e tale da consentire un utilizzo ottimizzato dell’area per la collocazione degli stalli di parcheggio e per l’accesso, eventuale, di mezzi pubblici. L’immobile dovrà essere facilmente raggiungibile attraverso le strade principali e servirà a completare l’offerta del parcheggio Torri Morandi. Dovrà inoltre essere dotato di fornitura elettrica e, possibilmente, idrica; di recinzione metallica con cancello carrabile; dovrà essere pavimentato, anche con elementi autobloccanti, e sistema di smaltimento delle acque. Eventuali ulteriori dotazioni tecniche, specifica ATM, (es. la presenza di volumi per servizi igienici e/o utilizzabili come guardiola, sistemi di video sorveglianza, impianti di illuminazione, etc.) saranno tenute nella dovuta considerazione ai fini della individuazione del contraente.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno 19 maggio 2023.

L’avviso è disponibile a questo link.

