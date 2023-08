Pista ciclabile del viale San Martino, al via i lavori: come cambia la viabilità a Messina

Al via i lavori per il posizionamento dei cordoli del nuovo tratto di pista ciclabile del centro di Messina che interesseranno il viale San Martino, dalla via Santa Cecilia al viale Europa. Per consentire l’esecuzione degli interventi, il Comune ha disposto alcune modifiche alla normale viabilità della centralissima arteria cittadina.

Proseguono in centro a Messina i lavori per il miglioramento e l’estensione della pista ciclabile. Nella mattinata di oggi, mercoledì 30 agosto 2023, sono iniziati gli interventi per la delimitazione della corsia riservata alle biciclette e il posizionamento dei cordoli, come già sta avvenendo in altre zone del centro cittadino (come il Corso Cavour).

Per quel che riguarda le modifiche alla viabilità, il Comune di Messina ha disposto, dal 30 agosto al 15 settembre 2023:

il divieto di transito veicolare nella corsia est della carreggiata est e nella corsia ovest della carreggiata ovest di viale San Martino, nei rispettivi tratti compresi tra via S. Cecilia e viale Europa, garantendo, in sicurezza, la fruibilità degli esistenti attraversamenti pedonali e lo svolgimento del transito veicolare nelle restanti corsie di marcia;

il limite massimo di velocità 30 km/h in entrambe le carreggiate del viale San Martino, nei rispettivi tratti compresi tra via S. Cecilia e viale Europa.

Il progetto per il miglioramento e l’estensione della ciclovia in centro a Messina prevede un percorso riservato alle biciclette che andrà da Corso Cavour a Villa Dante.

Nel frattempo, nella giornata di ieri è partito un altro cantiere, sempre in centro a Messina, quello riguardante gli interventi di bitumatura della via Cesare Battisti. Gli interventi, del valore di circa 6 milioni di euro, riguarderanno diverse zone della città.

