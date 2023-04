Piove e Messina si allaga: quanto durerà il maltempo? Foto, video e le previsioni meteo

Messina si risveglia sotto la pioggia, continua il maltempo in città, che sembra intenzionato a durare praticamente tutta la settimana, ma con una piccola interruzione. Non pochi i disagi per i cittadini, tra strade allagate e tombini saltati. Un copione, insomma, che non ci è nuovo. Ma quali sono le previsioni meteo per oggi e domani?

Dopo il maltempo di ieri, tra pioggia e forte vento, continuano le precipitazioni a Messina. In città i danni e i disagi cominciano già a farsi sentire: dal tombino scoperchiato in via Ugo Bassi, alla nuova “cascata” di via Peculio frumentario, passando per il classico fiume di viale della Libertà.

Nelle foto: 1) viale della Libertà (© Massimo Rizzo); 2) via San Filippo Bianchi (© Gabriele Mamazza, così come quella di copertina); 3) e 4) via Ugo Bassi.

Maltempo a Messina: le previsioni meteo

Viste le immagini del maltempo a Messina, cosa dicono le previsioni meteo per le prossime ore e per domani, 5 aprile? Secondo 3bMeteo, la situazione dovrebbe migliorare già dalla tarda mattinata di oggi, martedì 4 aprile, con una prima schiarita e un rialzo delle temperature, che dovrebbero arrivare a una massima di 16.5°. Poi a tratti sereno e parzialmente nuvoloso per il resto della giornata.

Dopo una breve tregua per la notte, è invece previsto un nuovo peggioramento con qualche avvisaglia già dalle prime ore di domani, mercoledì 5 aprile. «I cieli – ci dice 3Bmeteo – molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 20mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1712m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: pioggia».

Le previsioni di 3BMeteo indicano temporali anche nella notte di giovedì, con un miglioramento nel corso della giornata. Poi una “pausa” dal maltempo venerdì e sabato, con un ritorno della pioggia nel weekend di Pasqua e Pasquetta 2023.

