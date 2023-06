Pienone per la Festa sotto le Stelle: Terra di Gesù Onlus premia la solidarietà a Messina

Una sala piena, musica e momenti dedicati alla riflessione sugli ultimi e sull’importanza del fare del bene per gli altri: si è svolta ieri, domenica 25 giugno, a Messina, la nona edizione della Festa sotto le Stelle organizzata da Terra di Gesù Onlus. Nel corso della serata, la settima edizione del “Premio Medico di Carità”. Diversi, inoltre, gli attestati consegnati alle realtà attive sul territorio nell’ambito della solidarietà, associazioni, avvocati e non solo.

Terra di Gesù è un’associazione Onlus, presieduta dal dottor Francesco Certo, che da anni a Messina si occupa degli ultimi, di chi è senza dimora e di chi ha bisogno di sostegno, fornendo visite mediche, farmaci, generi alimentari e di prima necessità, ma anche giocattoli per i più piccoli. In tantissime farmacie della città dello Stretto è sempre possibile trovare la Cesta del Buon Pastore, iniziativa organizzata insieme a Federfarma e all’Ordine dei Farmacisti di Messina per raccogliere medicine per i meno fortunati.

Ogni anno, Terra di Gesù organizza una festa di beneficenza per ringraziare coloro che collaborano a vario titolo con la onlus e tutti quei professionisti che hanno a cuore le necessità degli ultimi e si spendono per loro. La Festa sotto le Stelle, svoltasi ieri presso l’Oasi Madonna del Sorriso, a Pace, è stato quindi un momento di solidarietà, ma anche e soprattutto di riflessioni. Ad animare la serata, il monologo scritto da Francesco Certo e recitato da Michele Careno e Mariella Costantino; le esibizioni a chitarra e voce della cantante Barbara Arcadi, che ha dato voce alle canzoni “Ma datele una carezza”, “Nascia a Missina” e “Me frati”. Quest’ultima accompagnata dalla performance di Rossana Gargano, farmacista e ballerina, dedicata alle persone senza tetto. Poi, ancora, Riccardo Pirrone con un omaggio all’estate e a Domenico Modugno e il giovanissimo Pierferdinando Orlandi, che ha suonato alla tastiera un notturno di Chopin.

A ricevere i premi “Medico di Carità”: Nino D’Andrea, Massimo Cerniglia, Grazia Lemma, , Antonio Toscano, la Chirurgia generale a indirizzo oncologico del professore Giuseppe Navarra, il CIRS di Messina, Giuseppe Saitta e Marilena Briguglio. Diversi poi gli attestati assegnati ai nuovi membri di Terra di Gesù Onlus e ad altre realtà attive sul territorio di Messina, come per esempio quella di Posto Occupato, di Maria Andaloro. A condurre la serata la giornalista Marina Bottari. Direzione artistica di Gianni Rizzo.

Nel corso dell’evento, il presidente dell’Associazione, il dottor Francesco Certo, ha sottolineato l’importanza di donare, anche a fronte di una situazione che a Messina appare in peggioramento, per quel che riguarda il numero di persone in condizione di povertà.

