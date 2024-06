“Piazza Idea – Festival degli Artisti di Strada”: l’evento che porta a Messina l’arte circense

Presentato questa mattina al Comune di Messina l’evento “Piazza Idea – Festival degli Artisti di Strada”. Il progetto mira a posizionarsi tra le esperienze di eccellenza nell’ambito dell’Arte in Strada e ad offrire un evento facilmente accessibile ad una larga fetta della comunità.

L’iniziativa rientra nel progetto di coesione sociale denominato “Aracne – Azioni di promozioni e di qualificazioni del territorio della città di Messina”.

Festival degli Artisti di strada: valorizzare Messina

Alla conferenza di presentazione del Festival degli Artisti di Strada, il sindaco di Messina Federico Basile ha dichiarato: «stiamo dando spazio ad un percorso di crescita che riguarda l’arte in città che si sta dimostrando una sfida vincente. L’arte di strada esiste e funziona ed è fonte anche di valorizzazione della città».

Anche l’assessora Liana Cannata ha ricordato il successo dell’arte di strada nella valorizzazione di Messina: «gli artisti hanno creato il loro comitato in maniera spontanea e rispettano il regolamento dell’arte di strada. Il Festival raccoglie sopratutto le espressioni artistiche che si rifanno all’arte circense come giocoleria e bolle».

L’arte di strada circense arriva a Messina

Lelio Naccari, direttore artistico del Festival degli Artisti di Strada ha sottolineato: «l’arte di strada non è un territorio netto: è aperto e sperimentale, che ha radicata in sé la necessità di condividere con il pubblico. L’arte di strada dialoga sempre con il territorio e senza quest’ultimo non potrebbe vivere».

Daniele Mircuda, altro direttore artistico del Festival, ha spiegato il perché si sia scelta proprio l’arte circense: «abbiamo scelto l’arte di strada circense perché a Messina manca un po’. Sarà bello vedere equilibristi e giocolieri perchè l’arte circense porterà le persone a vedere qualcosa di nuovo».

L’appuntamento con “Piazza Idea – Festival degli Artisti di Strada” è per domenica 30 giugno dalle 17:00 alle 24:00 a Piazza Lo Sardo. Spazio e divertimento garantiti per grandi e piccini.

Festival degli Artisti di strada: il programma

(16:30 – ATTIVAZIONE MUSICA – playlist)

17:00 – “UNA PIAZZA PER LAVAGNETTA” workshop per l’infanzia con Martina Camano

17:30 / 20:30 – “MEAT THE ARTIST – Leggende Incarnate”

Ideazione di Lelio Naccari, sviluppo artistico Marika Di Bella

18:00 – “ALLA RICERCA DELLA BOLLA PERDUTA” di Miss Magic Bubble

19:00 – “SPETTACOLO DI MAGIA” con Carmelo Alati, in arte “Buatta”

20:00 – “FAME” – Clownerie teatrale con Luca D’Addino

21:00 – “APORIA” – Giocoleria sperimentale con Giorgioliere

22:00 – “CIRCO RAMINGO” di Marco Previtera

23:00 – “DANZA CON FUOCO E SERPENTI” di Noel Spinella

23:40 – 00:00 FINALE

• L’installazione “MEAT THE ARTIST” include Noel Spinella, Antonella Masotto e Roberto Laganà Vinci, con la partecipazione di Leonardo Mercadante

• Tra uno spettacolo e l’altro, interventi musicali live di Marco Letizia.

(10)