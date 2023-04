Pesce d’aprile, le origini e cinque degli scherzi “pubblici” più famosi

Oggi è l’1 aprile, giorno del pesce d’aprile, una tradizione che tutti noi abbiamo onorato e rispettato almeno una volta nella vita, sicuramente da bambini, tra le pareti della scuola e non. Ma quali sono le sue origini? E, soprattutto, quali gli scherzi “pubblici” più famosi fatti in questa occasione?

Partiamo dal principio, appunto dalle origini dell’usanza del pesce d’aprile. Chiaramente, nessuna notizia è certa, il suo spirito ricorda un po’ quello del Carnevale, festa del rovesciamento e delle burle, che si ricollega agli antichi saturnali; ci viene però in aiuto la sempre attenta e puntuale Treccani. L’Enciclopedia più famosa d’Italia ci dà qualche informazione curiosa: c’è chi, in particolare, fa risalire l’origine del pesce d’aprile alla vecchia Firenze dove, si dice, proprio il 1° di quel mese si soleva spedire “i semplicioni a comperare, in una speciale piazza, del pesce che vi era solo in effigie”. Simile l’usanza di richiedere oggetti inesistenti come “la corda del vento” in Portogallo o il “lievito per le salsicce” in Francia. C’è anche fa risalire la tradizione a un presunto decreto pontificio che proibiva di mangiare pesce il primo aprile.

Pesce d’aprile: gli scherzi più famosi

Fatta questa prima premessa, quali sono gli scherzi “pubblici” più famosi fatti nel giorno del pesce d’aprile? Abbiamo rovistato un po’ tra le pagine del web e ne abbiamo selezionato qualcuno.

Il più famoso coinvolge nientemeno che la BBC , l’emittente pubblica britannica. È il 1957 e nel corso della trasmissione “Panorama” viene data la notizia di un abbondante raccolto di spaghetti fatto da degli alberi presenti in un campo in Svizzera. Diverse, si racconta, le telefonate arrivate poi alla redazione di persone interessate ad acquistare una pianta di spaghetti;

Torniamo in Italia per il secondo pesce d'aprile famoso. Nel 1998, Franco Zanetti, direttore e giornalista di Rockol, annuncia l'uscita di un nuovo album di Lucio Battisti, intitolato "L'Asola". Tra i brani, "Amo o non amo". Chiaro, no?

Nel 1998 Burger King annuncia l'arrivo nei propri restaurant del Left-Handed Whooper, un burger per mancini.

Altra notizia, che rimbalza nel web da qualche anno è quella dell'Internet cleaning day, una nottata, tra il 31 marzo e l'1 aprile, in cui ci sarebbe una massiva pulizia di siti internet e caselle e-mail. In molti suggeriscono di staccare internet dai propri dispositivi prima della mezzanotte.

Nel 2014 il CERN annuncia tramite il proprio ufficio stampa di essere riuscito a ricreare la Forza alla base dei film della saga di Star Wars. Ma, evidentemente, questi non sono i droidi che state cercando, perché era il 1° aprile.

Tra gli scherzi più diffusi ricordiamo, infine, quello di attaccare pesci di carta o di stoffa sulla schiena di compagni di classe o colleghi di lavoro.

