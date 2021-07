Per preservare il siciliano arriva “Woolaroo”, la nuova app di Google

Si chiama Woolaroo ed è la nuova app sviluppata da Google per preservare e imparare le lingue in via d’estinzione, come il siciliano.

Il progetto – partito a maggio di quest’anno – permette la traduzione di parole in dieci lingue, tra queste oltre il Siciliano anche il Greco calabrese. La piattaforma è disponibile per tutti i dispositivi.

Woolaroo – l’app di Google per preservare il siciliano

Sono dieci le lingue inserite in Woolaroo, piattaforma lanciata da Google Arts&Culture. Utilizzarla è molto semplice:

inquadri l’oggetto

selezioni la lungia tra: inglese, francese, arabo o italiano

selezioni la lingua in via d’estinzione

Le lingue in via d’estinzione sono:

Yugambeh

Yiddish

Tamazight

Rapa Nui

Nawat

Māori

Greco calabrese

Siciliano

Creolo della Louisiana

Yang Zhuang

Il Siciliano è una lingua da preservare

Già l’anno scorso, di questi tempi, la Cademia Siciliana aveva rivistato la famosa app di messaggistica istantanea Telegram in dialetto siciliano.

