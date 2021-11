Al via il 25 novembre il pagamento anticipato delle pensioni di dicembre da parte di Poste Italiane a Messina e provincia. Come ormai di consueto gli uffici postali seguiranno il calendario alfabetico per consentire di ritirare di persona la propria pensione riducendo il rischio di assembramenti.

Le pensioni di dicembre, tredicesima compresa, saranno accreditate a partire da giovedì 25 novembre per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 141 ATM Postamat disponibili in provincia di Messina, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Pensioni anticipate di dicembre: il calendario di Poste Italiane per Messina e provincia

Per chi invece si reca all’Ufficio Postale di riferimento per ritirare la pensione, il calendario alfabetico, per cognome, è il seguente:

dalla A alla B giovedì 25 novembre;

dalla C alla D venerdì 26 novembre;

dalla E alla K sabato mattina 27 novembre;

dalla L alla O lunedì 29 novembre;

dalla P alla R martedì 30 novembre;

dalla S alla Z mercoledì 1° dicembre.

Tra le altre opzioni si ricorda che, grazie all’accordo tra Poste Italiane e i Carabinieri, i pensionati dai 75 anni in su che non abbiano già delegato possono richiedere la consegna a domicilio. In 38 uffici postali di Messina e provincia è inoltre possibile prenotare il proprio appuntamento allo sportello tramite l’app “Ufficio Postale” o tramite WhatsApp. Per richiedere il ticket elettronico basta memorizzare il numero 3715003715 sul proprio smartphone e seguire le indicazioni. Per conoscere le Poste abilitate a queste due funzioni è possibile consultare il sito o contattare il numero verde 800 00 33 22.

