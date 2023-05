Pedalando per l’inclusione: la nuova edizione del “Giro dei due mari con Marzia”

Tra meno di un mese arriva la settima edizione del “Giro dei due mari con Marzia“, manifestazione cicloturistica nata da un’idea di Gianni e Marzia Raineri, padre e figlia, che attraversano la provincia di Messina per parlare di barriere architettoniche e sensibilizzare la cittadinanza.

Diverse le tappe della pedalata, in cui Marzia Raineri, ambasciatrice di Bandiera Lilla, progetto nato nel 2012 con l’obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, sarà impegnata in tre incontri importanti: ad Alì per l’inaugurazione del nuovo ascensore del Comune, simbolo della barriera architettonica abbattuta; a Gaggi per il parco giochi accessibile a tutti; a Letojanni per consegnare il premio all’Amministrazione, come Comune tra i più inclusivi d’Italia.

Ad accompagnare il gruppo durante la manifestazione ci saranno le “Motostaffette Sicilia” con Antonio Greco, Totò Lapunzina e il presidente Salvo Muratore, il fotografo Tindaro Bartolotta e diverse associazioni del territorio. L’appuntamento è dall’8 al 10 giugno, con partenza dalla sede centrale dell’Università di Messina, main sponsor della manifestazione.

