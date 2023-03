Pasqua a Messina. Venerdì 31 marzo la processione della Via Crucis: percorso e viabilità

Al via venerdì 31 marzo gli eventi della Pasqua 2023 a Messina con la tradizionale processione della Via Crucis, che interesserà le vie del centro della città dello Stretto. In occasione dell’evento, il Comune ha condiviso il percorso e disposto alcune modifiche alla viabilità. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Pasqua a Messina: la viabilità per Via Crucis e domenica delle Palme 2023

Il percorso prevede la partenza alle ore 21.00 dalla chiesa Nuovo Oratorio della Pace fino a raggiungere il Monastero di Montevergine. Per consentire lo svolgimento della processione della Via Crucis, il Comune di Messina ha disposto alcune modifiche alla viabilità per venerdì 31 marzo 2023. In particolare:

dalle ore 19.00 alle 24.00, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta – entrambi i lati di via XXIV Maggio, per un tratto di 30 metri, antistante la Chiesa di Sant’Eustochia.

Il Servizio Mobilità Urbana ha disposto l‘interdizione al transito veicolare (limitatamente a passaggio della processione):

dalle ore 8.30 di venerdì 31 marzo, in coincidenza della processione della Via Crucis dalla Parrocchia Santa Maria di Gesù Inferiore a Provinciale ;

; dalle 18.30 di venerdì 31 marzo, dalla Parrocchia SS. Annunziata di Camaro ;

; dalle 10.00 di domenica 2 aprile, dall’ex Istituto delle Suore ;

; dalle 9.30 alle 10.15 di domenica 2 aprile, la processione per la domenica delle Palme da Piazza San Vincenzo alla chiesa di San Giuliano ;

; dalle 8.45 alle 10.00 di domenica 2 aprile, per la processione delle Palme della Parrocchia S.M. Immacolata di Contesse , con partenza dalla via Marco Polo;

, con partenza dalla via Marco Polo; dalle 20.00 alle 23.00 di venerdì 7 aprile, per la processione della Via Crucis del Venerdì Santo, con partenza da via Marco Polo;

dalle 19.00 di venerdì 31 marzo, per la processione della Via Crucis della chiesa Parrocchiale della Sacra Famiglia del CEP in via Livatino;

in via Livatino; dalle 11.00 di domenica 2 aprile, per la domenica delle Palme, con partenza da via dei Gelsomini;

dalle 18.30 di venerdì 7 aprile, per la Via Crucis della Chiesa Parrocchiale della Sacra Famiglia ;

; dalle 16.30 di venerdì 31 marzo, per la Via Crucis della Chiesa parrocchiale di Santa Eustochia;

oggi, mercoledì 29 marzo, per la Via Crucis, con partenza alle ore 21 dalla Chiesa del Carmine ;

; dalle ore 18.00 di venerdì 7 aprile, per la processione delle Barette della Chiesa di San Paolino Vescovo in Mili Marina.

Il calendario degli eventi di Pasqua 2023 a Messina è disponibile a questo link.

Via Crucis per le vittime delle migrazioni il 29 marzo

Oggi, mercoledì 29 marzo, si svolgerà inoltre la Via Crucis itinerante della Chiesa del Carmine “Dov’è tuo fratello?”, in preghiera per le vittime delle migrazioni. L’appuntamento è fissato alle ore 21.00 di oggi, con raduno e partenza dal Santuario Parrocchia del Carmine (via Antonino Martino, 214 – Messina), per poi incamminarsi lungo il tragitto in cui verranno meditate le diverse stazioni. La Via Crucis, guidata da don Gianfranco Centorrino, sarà aperta dalla croce costruita da Francesco Tuccio, falegname di Lampedusa, realizzata con il legno dei barconi che trasportano i migranti sulle sponde italiane nei loro viaggi della speranza.

