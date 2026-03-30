Pasqua 2026. Torna il Sicilia Express: il treno speciale per i siciliani fuorisede

Il Sicilia Express, il collegamento fra Piemonte e Sicilia pensato per offrire un’opportunità di viaggio ai siciliani fuorisede, torna sui binari anche per la Pasqua 2026. I biglietti sono già in vendita da sabato 28 marzo alle 11:30. Il Sicilia Express è un treno speciale promosso dalla Regione in collaborazione con FS Treni Turistici.

Sicilia Express: un treno speciale

Il presidente Renato Schifani ha dichiarato: «il Sicilia Express è un’opportunità, per centinaia di nostri concittadini, per tornare nell’Isola per le vacanze pasquali. Il convoglio si aggiunge alla pianificazione ferroviaria ordinaria, è un treno speciale promosso dalla Regione e pensato per quanti avrebbero dovuto rinunciare al viaggio per l’indisponibilità di posti sugli altri vettori, inclusi gli aerei, o perché i prezzi erano troppo alti. Prosegue il nostro impegno per garantire il diritto alla piena mobilità dei siciliani. Questo intervento si aggiunge alle misure già avviate per contrastare il caro voli, per attirare nuovi vettori negli scali siciliani, per la continuità territoriale Trapani Birgi e a Comiso, e agli investimenti per rendere le infrastrutture dei trasporti più moderne, efficienti, attrattive, accoglienti e sicure. I numeri ci stanno dando ragione, anche con l’aumento dei turisti che scelgono di venire in Sicilia».

Sicilia Express: si parte il 2 aprile

Nei giorni scorsi, la giunta Schifani ha autorizzato il finanziamento del servizio con circa 153 mila euro di fondi del bilancio della Regione.

L’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò ha affermato: «il governo Schifani conferma l’impegno per garantire il pieno diritto alla mobilità dei siciliani, con iniziative per calmierare gli effetti speculativi che innescano una spirale dei prezzi verso l’alto. Ci conforta la risposta favorevole che ottengono i treni speciali organizzati dalla Regione nei periodi delle feste e l’impatto del contributo contro il caro-voli voluto dal governo Schifani e ormai divenuto strutturale».

La partenza da Torino è fissata per il 2 aprile, con tappe finali a Palermo e a Siracusa; il ritorno è programmato per il successivo 7 aprile. I biglietti si potranno acquistare sui canali ufficiali di vendita di Trenitalia (app, sito web, biglietterie e agenzie convenzionate) e sul sito di FS Treni turistici italiani, mentre per i dettagli sull’offerta commerciale sarà possibile consultare nei prossimi giorni il sito www.fstrenituristici.it. Il costo parte da 29,90 euro, secondo la tipologia dei posti.

Sicilia Express Pasqua 2026: le tappe e gli orari

Il Sicilia Express di Pasqua partirà martedì 2 aprile da Torino Porta Nuova alle ore 11:50 ed effettuerà fermate di sola salita a:

Milano Lambrate (14:16),

Parma (15:36),

Modena (16:01),

Bologna Centrale (16:29),

Firenze Santa Maria Novella (17:39),

Roma Tiburtina (22:29) e Salerno (02:02).

Dopo l’attraversamento dello Stretto, il convoglio fermerà a Messina (08:40) e si dividerà in due sezioni: quella diretta a Siracusa proseguirà verso Taormina (10:11), Giarre-Riposto (10:34), Acireale (10:47), Catania Centrale (11:07), Lentini (11:40) e Augusta (12:04), con arrivo a Siracusa alle 12:30; la sezione diretta a Palermo toccherà invece Milazzo (09:07), Capo d’Orlando (09:48), Santo Stefano di Camastra (10:23), Cefalù (10:51), Termini Imerese (11:15) e Bagheria (11:19), con arrivo nel capoluogo siciliano alle 12:05.

Martedì 7 aprile la partenza da Palermo sarà alle ore 12:45. Il treno poi effettuerà fermate intermedie a Bagheria (12:57), Termini Imerese (13:29), Cefalù (13:58), S. Stefano di Camastra (14:36), Capo d’Orlando (15:25), Capo d’Orlando (15:25) con arrivo a Messina alle ore 17:05.

La sezione proveniente da Siracusa partirà alle 13:55 con fermate ad Augusta (14:14), Lentini (14:34), Catania Centrale (14:59), Acireale (15:17), Giarre Riposto (15:31), Alcantara (15:40), Taormina (15:50) e Messina (17:10). Una volta superato lo Stretto, il Sicilia Express effettuerà fermate di sola discesa a Salerno (00:31), Roma Tiburtina (3:36), Firenze SMN (7:41), Bologna Centrale (09:34), Modena (10:03), Parma (10:48), Milano Lambrate (12:30) per arrivare a Torino Porta Nuova alle 14:40.

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