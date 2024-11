Parcheggi a Messsina. Inaugurato il quinto piano del Cavallotti

Inaugurato questa mattina il quinto piano del parcheggio “Cavallotti” di Messina che mette a disposizione altri 77 posti auto, di cui 2 riservati ai disabili. Da oggi sarà possibile usufruirne, dopo i lavori dell’Azienda Trasporti di Messina.

Parcheggio Cavallotti: punto di riferimento

Il sindaco Federico Basile ha dichiarato: «voglio fare i complimenti ad Atm per aver letteralmente trasformato il parcheggio Cavallotti. Pur trovandosi in una zona strategica della città, a due passi dalla Stazione e dal centro, i cittadini hanno snobbato questa struttura per molti anni perché non la percepivano come sicura. Grazie alle azioni messe in campo dall’Azienda Trasporti in questi anni, il parcheggio oggi ha tutto un altro volto: è ben illuminato, videosorvegliato ed è dotato di un sistema di pagamento automatizzato, oltre ad essere cardioprotetto. E con la restituzione alla città anche del quinto piano, che fino ad oggi non era mai stato utilizzato, il Cavallotti viene ulteriormente valorizzato».

Il vicesindaco Mondello ha aggiunto: «il parcheggio Cavallotti è diventato un punto di riferimento per molti cittadini. I posti auto in città continuano ad aumentare e questo farà sì che la viabilità diventerà sempre più ordinata, con una progressiva riduzione dei veicoli parcheggiati dove non si dovrebbe. Stiamo creando tutte le condizioni affinché le strade cittadine non siano più ostaggio del caos e delle auto parcheggiate in maniera selvaggia. Ci siamo prefissati un obiettivo ambizioso e lo stiamo perseguendo con grande determinazione: trasformare Messina in una città a misura d’uomo».

Parcheggi: a Messina altri 77 posti auto al Cavallotti

Anche la presidente di Atm Messina Carla Grillo ha evidenziato: «oggi portiamo a compimento un altro progetto avviato in questi anni e quando si raccolgono i frutti del lavoro svolto c’è sempre grande soddisfazione. Sono certa che i cittadini apprezzeranno molto la disponibilità di ulteriori 77 posti auto all’interno del Cavallotti. Il parcheggio è certamente entrato nelle abitudini degli automobilisti messinesi. Ci tengo a ringraziare gli uffici aziendali, che hanno lavorato con passione affinché questo spazio, che non era mai stato utilizzato, potesse diventare fruibile. Atm ha dimostrato che, oltre ad occuparsi di trasporto pubblico, raggiungendo in poco tempo risultati eccellenti anche sul fronte dei servizi annessi, è riuscita a far fare un salto di qualità anche ai parcheggi che le sono stati dati in gestione dal Comune».

Parcheggio Cavallotti Messina: le tariffe

Il parcheggio Cavallotti è aperto sette giorni su sette, h24, conta in totale 383 posti auto, di cui 10 riservati ai disabili. Le tariffe in vigore sono le seguenti:

tariffa oraria € 1,00 tutti i giorni dalle 7 alle 21;

notturna € 2,00 dalle 21 alle 7 (tutto il periodo);

mezza giornata € 5,00, dalle 7 alle 15 oppure dalle 13 alle 21;

giornaliera € 9,00, tutti i giorni, h24;

tariffa 3 giorni € 25,00 (senza limiti di orario);

tariffa 7 giorni € 55,00 (senza limiti di orario).

Enti, associazioni e società hanno la possibilità di sottoscrivere una convenzione con Atm SpA ed usufruire di uno sconto del 50%.

