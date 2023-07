Panchine di via Circuito, i volontari di Puli-AMO Messina al lavoro sulle doghe danneggiate

Lo avevano detto e lo hanno fatto: dopo aver scoperto che due delle panchine artistiche di via Circuito, a Torre Faro, erano state danneggiate, i volontari di Puli-AMO Messina sono tornati sul posto per valutare il da farsi e ripristinarle.

Facciamo un passo indietro. Qualche mese fa vi abbiamo mostrato le panchine del lungomare di via Circuito restaurate dai volontari di Puli-AMO Messina e abbellite dalle opere d’arte realizzate da un gruppo di artisti messinesi. Nei giorni scorsi, purtroppo, qualcuno ha pensato di danneggiarne due, quella realizzata da Lucia Florio e quella a fumetti di Lelio Bonaccorso. Scoperto l’accaduto, i volontari hanno subito annunciato che le avrebbero restaurate.

Panchine artistiche danneggiate in via Circuito: ecco cosa si farà

Ieri, quindi, l’associazione Puli-AMO Messina è tornata in via circuito per verificare lo stato delle panchine artistiche: «Il sopralluogo svolto dai nostri volontari – spiegano – non ha lasciato adito a dubbi: le panchine realizzate da Lelio Bonaccorso e Lucia Florio sono irrimediabilmente compromesse ed è stato quindi necessario smontarle. A nulla sono valse le ipotesi di ripristino o interventi tampone da effettuare sul posto: i supporti fotografici hanno resistito a salsedine e scirocco, ma non alla mano maldestra dell’uomo ed alla sua necessità di lasciare “il segno” del proprio passaggio».

I volontari non si danno però per vinti: «È proprio qui che trova forza il messaggio di Puli-AMO Messina – sottolineano –: dare un volto diverso agli spazi della nostra città, grazie all’azione resiliente che ogni cittadino può mettere a servizio della collettività. Fin quando assisteremo a fenomeni di questo tipo, avrà senso per noi volontari spendere tempo ed energie per dare un’alternativa diversa su come essere cittadini, su come concepire gli spazi, su come essere parte integrante del cambiamento».

I volontari di Puli-AMO Messina hanno quindi rimosso le doghe dalle panchine danneggiate di via Circuito e sono già al lavoro per rimetterle a nuovo.

(Foto © Puli-AMO Messina)

