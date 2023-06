Al via da sabato 1 il pagamento delle pensioni di luglio 2023 negli uffici di Poste Italiane di Messina e provincia. L’Azienda ha comunicato, come di consueto, il calendario della turnazione alfabetica consigliato per chi intenda recarsi allo sportello. L’obiettivo è evitare assembramenti e lunghe code. Tutte le informazioni utili e le altre modalità a disposizione per il ritiro.

Pagamento pensioni luglio 2023: il calendario di Poste Italiane per Messina e provincia

Le pensioni di luglio 2023 saranno in pagamento da parte di Poste Italiane a partire da sabato 1. Per chi preferisce recarsi allo sportello di uno dei 204 uffici postali di Messina e provincia, l’Azienda consiglia di attenersi al seguente calendario:

i cognomi dalla A alla C – sabato 1°luglio (solo mattina);

– sabato 1°luglio (solo mattina); i cognomi dalla D alla K – lunedì 3 luglio;

– lunedì 3 luglio; i cognomi dalla L alla P – martedì 4 luglio;

– martedì 4 luglio; i cognomi dalla Q alla Z – mercoledì 5 luglio.

Altre modalità per il ritiro della pensione

Per quel che riguarda le altre modalità per il ritiro della pensione di luglio 2023, Poste Italiane ricorda che da giorno 1, le somme dovute saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 144 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.

Per chi possiede una Carta di Debito associata a un conto o libretto è disponibile una polizza assicurativa gratuita per un risarcimento fino a 700 euro l’anno in caso di furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo fatto sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.

Maggiori informazioni sul ritiro delle pensioni sono consultabili sul sito ufficiale di Poste Italiane. È inoltre possibile contattare il numero verde 800 00 33 22.

