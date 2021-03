Pagamento pensioni di aprile 2021: il calendario di Poste Italiane per Messina

È online il calendario del pagamento anticipato delle pensioni per il mese di aprile 2021 stilato da Poste Italiane per Messina e provincia. Anche questo mese si procederà in ordine alfabetico, per cognome, a partire da venerdì 26 marzo. Sarà possibile prelevare anche ai Postamat e le persone più anziane potranno richiedere la consegna direttamente a domicilio. Vediamo date e opzioni disponibili per il ritiro della pensione di aprile 2021.

Da venerdì 26 marzo, quindi, ai titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution verranno accreditate le pensioni di aprile 2021. Coloro che possiedono una carta Postamat, una Carta Libretto o una Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 132 ATM Postamat disponibili in provincia di Messina, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Pagamento pensioni di aprile 2021: il calendario delle Poste di Messina e provincia

Chi invece non può evitare di recarsi alle Poste per ritirare la pensione potrà farlo seguendo i turni in ordine alfabetico previsti dal seguente calendario, che potrà variare a seconda del numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento:

I cognomi

dalla A alla B – venerdì 26 marzo;

dalla C alla D – sabato mattina 27 marzo;

dalla E alla K – lunedì 29 marzo;

dalla L alla O – martedì 30 marzo

dalla P alla R – mercoledì 31 marzo

dalla S alla Z – giovedì 1° aprile.

Grazie ad un’apposita convenzione siglata nell’aprile 2020, i cittadini dai 75 anni in su – che non abbiano già delegato ad altri – possono chiedere di ricevere gratuitamente la propria pensione a domicilio. A consegnarla saranno i Carabinieri.

È inoltre possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp in 38 uffici postali della provincia di Messina, attraverso il numero 3715003715. Per gli uffici abilitati alla prenotazione su WhatsApp, è stata riattivata anche la possibilità di prenotare il proprio turno allo sportello da remoto direttamente da smartphone e tablet utilizzando l’app “Ufficio Postale” oppure da pc collegandosi al sito poste.it, senza la necessità di registrarsi. Per conoscere gli uffici abilitati alla prenotazione del ticket da remoto e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito di Poste Italiane o contattare il numero verde 800 00 33 22.

