Pagamento pensioni di maggio 2021: il calendario di Poste Italiane per Messina e provincia

È online il calendario di Poste Italiane contenente le date per il ritiro anticipato delle pensioni di maggio 2021 negli uffici di Messina e provincia. Si comincia lunedì 26 aprile e si procederà nei giorni successivi in base al cognome. Disponibili diverse modalità per il ritiro, dallo sportello, ai Postamat, alla “consegna” a domicilio. Tutte le informazioni utili.

Poste Italiane comunica le date per il pagamento anticipato delle pensioni per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. Chi possiede titolari una carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potrà prelevare i contanti dai 132 ATM Postamat disponibili tra Messina e provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello. Chi non può evitare di recarsi allo sportello per il ritiro della pensione potrà farlo rispettando la turnazione alfabetica stabilita da Poste Italiane.

Il calendario di Poste Italiane per le pensioni di maggio 2021 a Messina e provincia

Di seguito, il calendario di Poste Italiane per il ritiro anticipato delle pensioni di maggio 2021 negli uffici di Messina e provincia:

dalla A alla C lunedì 26 aprile;

dalla D alla G martedì 27 aprile;

dalla H alla M mercoledì 28 aprile;

dalla N alla R giovedì 29 aprile;

dalla S alla Z venerdì 30 aprile.

Il calendario potrà variare a seconda del numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento. In 38 uffici postali di Messina e provincia è possibile prenotare il turno allo sportello attraverso il numero WhatsApp 3715003715. In alternativa, per gli uffici abilitati alla prenotazione, è possibile utilizzare l’app “Ufficio Postale” tramite smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito Poste.it, senza registrazione. Per sapere quali sono gli uffici abilitati alla prenotazione da remoto è possibile consultare il sito di Poste Italiane o chiamare il numero verde 800 00 33 22.

Pensione a domicilio per gli over 75

I cittadini di età pari o superiore a 75 anni possono richiedere di ricevere gratuitamente la pensione a domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri. Il servizio è stato istituito da Poste Italiane sulla base di una convenzione firmata ad aprile 2020.

(4)