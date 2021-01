All’Orto Botanico di Messina è ancora Natale: tre giorni per ammirare la “Cona”

All’Orto Botanico “Pietro Castelli” di Messina è ancora Natale: fino al 9 gennaio 2021, infatti, sarà mantenuto l’allestimento festivo e, soprattutto, sarà ancora esposta la tradizionale “Cona di Natale” realizzata al suo interno. Non solo. Lo staff comunica che l’albero di Ginkgo biloba ha «atteso il nuovo anno» per lasciar cadere le sue foglie, offrendo così uno spettacolo ancora più suggestivo.

Polmone verde nel cuore di Messina, l’Orto Botanico “Pietro Castelli” sarà aperto il 7, l’8 e il 9 gennaio 2021 ogni mattina dalle 8.30 alle 12.30 per consentire ai visitatori di fare una passeggiata in mezzo al verde e ammirare l’allestimento natalizio, comprensivo della “Cona di Natale”, antica tradizione messinese. L’ideale, insomma, per riprendersi da questo turbolento rientro al lavoro e dalla fine delle festività concedendosi una mattinata di pace all’aria aperta.

Per chi volesse farsi un’idea di cosa lo attende, noi di Normanno, in occasione dello Speciale di Natale, lo abbiamo visitato e ci siamo fatti accompagnare tra le piante presenti al suo interno, guidati dalla direttrice, la dottoressa Rosella Picone e dal collaboratore e autore di MilazzoNatura, Mario Crisafulli.

Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dell’Orto Botanico.

