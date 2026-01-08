Opportunity Day Messina per il futuro dei giovani: dal 12 al 14 gennaio a Piazza Cairoli

L’Opportunity Day torna a Messina e si terrà dal 12 al 14 gennaio, dalle ore 10:00 alle 17:30, a Piazza Cairoli. L’evento è dedicato all’orientamento e al lavoro e si rivolge a studenti, neolaureati e giovani professionisti. Mercoledì 14, inoltre, ci sarà una chiusura speciale con DJ set fino alle ore 19:00.

Opportunity Day Messina e il futuro dei giovani

Il sindaco di Messina Federico Basile ha dichiarato: «l’Opportunity Day non è solo un evento sul calendario, ma il risultato di una visione precisa che abbiamo per la nostra città e per il futuro dei nostri giovani. Per il secondo anno consecutivo riproponiamo questa iniziativa, cambiando location: lo scorso anno eravamo a piazza Unione Europea, quest’anno saremo a piazza Cairoli, valorizzando anche le strutture che hanno caratterizzato il periodo natalizio».

Inoltre, ha aggiunto: «Piazza Cairoli diventerà un vero villaggio delle opportunità, capace di accogliere non solo i giovani messinesi ma anche ragazze e ragazzi provenienti dalla provincia. Per tre giorni offriremo loro la possibilità di vedere, ascoltare, comunicare, raccontarsi e fare domande, attraverso momenti di networking e workshop, affinché nessuno resti con il dubbio su cosa ci sia dopo la scuola. È il segno di una città che sta cambiando, non solo esteticamente, ma anche nel modo di avvicinarsi ai giovani e di affrontare i loro bisogni».

Spazio di orientamento reale

L’assessora Liana Cannata ha sottolineato: «questo evento nasce da un percorso che stiamo costruendo insieme ai giovani del territorio comunale e di tutta l’area metropolitana di Messina, coinvolgendo anche studenti stranieri. L’Opportunity Day è uno spazio di orientamento reale, dove oltre 40 stand tra aziende, istituzioni e agenzie per il lavoro daranno vita a una vera sinergia. I giovani avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con professionisti, porre domande sui percorsi professionali e ricevere indicazioni concrete, anche su come redigere un curriculum».

L’Assessora ha poi illustrato la presenza di ospiti speciali per questa seconda edizione dell’evento che sarà condotto dalla content creator Noemi David.

Liana Cannata ha continuato a spiegare: «abbiamo voluto affiancare ai momenti di orientamento anche testimonianze capaci di parlare il linguaggio dei giovani. Saranno con noi Roberto Lipari, che affronterà con ironia e profondità i temi del lavoro e delle sfide generazionali; Alessandro Sorrentino – SICITALIAN, imprenditore e content creator seguito da oltre un milione di persone; e Davide Gomiero, agrinfluencer e star del trattor, che racconterà il lavoro agricolo tra innovazione e sostenibilità».

L’Assessora Cannata ha infine ringraziato l’esperto del Sindaco ai Rapporti Comune, Scuola e Università Stello Vadalà, il funzionario vicario dell’Ufficio Scolastico VIII – Ambito Territoriale Messina Giovanni Pasto e la Camera di Commercio, per la collaborazione alla realizzazione dell’iniziativa.

Opportunity Day Messina: costruire insieme

L’iniziativa è finanziata dai fondi PN METRO PLUS e Città Medie Sud 2021-2027, nell’ambito del progetto “YoungME: giovani al centro”. Sotto questo profilo, il Direttore Generale Puccio ha evidenziato che: «l’Opportunity Day Messina 2026 è il risultato di una visione strategica dell’Amministrazione comunale nell’utilizzo dei fondi. La politica di coesione significa rendere il territorio più attrattivo e creare le condizioni per mettere in relazione chi può offrire opportunità e chi è pronto a coglierle. Attraverso il progetto YoungME: giovani al centro investiamo su politiche attive capaci di generare connessioni concrete tra i giovani e il mondo economico e produttivo, contribuendo così a rafforzare e rendere più attrattivo e competitivo il tessuto della città».

Il progetto YoungMe si avvale della collaborazione della Massina Social City, e a tal proposito la Presidente della Messina Social City Asquini, ha aggiunto: «questi tre giorni rappresentano un vero e proprio villaggio delle opportunità, costruito insieme ai giovani. Con il supporto di un’équipe dedicata li aiutiamo a orientarsi tra le tante possibilità, trasformando un semplice desiderio in un percorso concreto di realizzazione. YoungME è esattamente questo: costruire insieme opportunità reali e accompagnare i giovani nelle loro scelte».

“Non sappiamo da dove iniziare”

L’Opportunity Day Messina non è soltanto un evento, ma il risultato di una visione precisa per la città e per il futuro dei giovani. Nasce dall’ascolto di studenti, neolaureati e giovani professionisti che spesso si trovano dire: “Non sappiamo da dove iniziare”.

Dall’esperienza degli YoungMeDays, il progetto è cresciuto fino a diventare un vero e proprio villaggio dell’orientamento. Un villaggio capace di parlare il linguaggio dei giovani e di coinvolgere l’intera area metropolitana, con oltre 2.500 studenti e studentesse attesi a piazza Cairoli, ai quali sarà garantito anche il servizio di trasporto.

L’obiettivo è colmare il divario tra mondo della formazione e mondo del lavoro, creando uno spazio concreto di incontro tra talento e opportunità.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato:

il Sindaco di Messina Federico Basile,

l’Assessora alle Politiche Giovanili Liana Cannata,

il Direttore Generale del Comune Salvo Puccio,

la Presidente della Messina Social City Valeria Asquini.

Opportunity Day: i pilastri

L’Opportunity Day è una piattaforma di opportunità a 360 gradi, strutturata su tre pilastri fondamentali:

networking diretto : spazi dedicati all’incontro faccia a faccia con responsabili delle risorse umane, aziende, enti e istituzioni;

: spazi dedicati all’incontro faccia a faccia con responsabili delle risorse umane, aziende, enti e istituzioni; workshop pratici : laboratori per comprendere i nuovi contratti di lavoro e sviluppare competenze trasversali e soft skills;

: laboratori per comprendere i nuovi contratti di lavoro e sviluppare competenze trasversali e soft skills; orientamento e mobilità: desk informativi su borse di studio, programmi Erasmus+, finanziamenti per l’imprenditoria giovanile e startup.

In tutte e tre le giornate saranno presenti oltre 40 stand espositivi, talk tematici sul palco e momenti di confronto diretto con professionisti delle risorse umane e career coach, tra cui Roberto Moraci (Michael Page) e Valeria Pitrone, che collabora con aziende di rilievo internazionale.

L’Opportunity Day vuole essere una vera “cassetta degli attrezzi” per costruire il proprio futuro: un luogo dove fare domande, sperimentare, mettersi in gioco e acquisire nuove consapevolezze. Perché il futuro non è qualcosa che accade, ma qualcosa che si costruisce.

