Open weekend AstraZeneca in Sicilia: somministrati oltre 3.000 vaccini

Arrivano i primi dati dell’affluenza per l’open weekend AstraZeneca disposto dalla Regione: in Sicilia finora sono state somministrate oltre 3.000 dosi del vaccino anglo-svedese (rispetto alle 2.464 di tutta la giornata di ieri). Per quel che riguarda Messina, attualmente sono disponibili solo i dati della Fiera dove, alle tra le 8.00 e le 12.00 di oggi sono state vaccinate 70 persone.

I centri e gli hub che da oggi a domenica 18 aprile accoglieranno la popolazione tra i 60 ed i 79 anni interessata a ricevere il vaccino senza prenotazione sono 66. Buona, dicono dalla Regione, l’affluenza soprattutto per quel che riguarda la fascia tra i 60 e i 65 anni, categoria che finora non era rientrata tre le vaccinazioni. Soddisfatto il presidente della Regione, Nello Musumeci: «Un’ottima notizia – sottolinea – l’iniziativa è un modo per mettere al sicuro i siciliani e utilizzare le centomila dosi di vaccini già disponibili nell’Isola».

Per richiedere il vaccino basta presentarsi in uno dei centri che questo weekend partecipano all’iniziativa, che sono: 11 ad Agrigento; 2 a Caltanissetta; 9 a Catania; 4 ad Enna, 5 a Messina, 16 a Palermo; 3 a Ragusa; 7 a Siracusa e 9 a Trapani. A Messina e provincia è possibile andare all’hub dell’ex Fiera, all’Ospedale Piemonte, al Policlinico “G. Martino” e nei presidi di Sant’Agata di Militello e Parri. Aperto anche il centro di Mistretta, ma solo sabato e domenica.

Di seguito, il video della Regione Siciliana, girato stamattina all’hub della Fiera di Messina e a quello di Palermo.

Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.

