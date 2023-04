Oliveri, il sindaco Francesco Iarrera in lizza per il “World Mayor Prize 2023”

L’unico sindaco siciliano, meritevole di essere in lizza per il “World Mayor Prize 2023”, è quello di Oliveri: Francesco Iarrera che dal 2019 è il primo cittadino del piccolo comune sul versante tirrenico, in provincia di Messina. Iarrera, responsabile del Centro di Riabilitazione Nutrizionale di Oliveri, si trova a concorrere per il prestigioso premio nato a Londra nel 2004 con altri 76 sindaci di 38 paesi.

Il premio viene conferito al sindaco che nel corso del suo mandato è riuscito a dare un contributo particolare alla comunità. Tra le iniziative virtuose del Comune di Oliveri, per esempio, la nascita dello “sportello rosa”, per fornire aiuto alle donne vittime di abusi. (In foto l’inaugurazione)

Altri tre i sindaci italiani in lizza per il “World Mayor Project 2023”; insieme al sindaco di Oliveri Francesco Iarrera anche: Matteo Lepore sindaco di Bologna, Dario Nardelli sindaco di Firenze, Katia Tarasconi sindaco di Piacenza. Per candidare il proprio sindaco preferito c’è tempo fino al 15 maggio.

