Da oggi Messina senz’acqua: la mappa delle autobotti e dei rubinetti fissi dell’AMAM

Al via oggi, 17 novembre, i lavori programmati dall’AMAM all’Acquedotto di Fiumefreddo: Messina sarà quindi senz’acqua almeno per 24 ore, con un graduale rientro alla normalità a partire dalla giornata di domani, 18 novembre. Vediamo tutte le informazioni utili per i cittadini, dai punti di approvvigionamento dell’acqua potabile (autobotti e rubinetti fissi), ai numeri da chiamare in caso di necessità.

Annunciato già da diversi giorni, è programmato per oggi, venerdì 17 novembre, il primo dei sei distacchi programmati dall’AMAM per gli interventi di “Mitigazione delle vulnerabilità dell’Acquedotto Fiumefreddo”.

Messina senz’acqua: quanto dureranno i lavori AMAM

Il ciclo dei lavori sarà di 24 ore, durante le quali l’erogazione idrica sarà sospesa, per poi ritornare a pieno regime nell’arco delle 48 ore. In particolare:

venerdì 17 novembre – alle ore 7.00 iniziano i lavori sulla condotta adduttrice. Gli interventi si concluderanno, salvo imprevisti o avversità meteoclimatiche, nell’arco di 24 ore, comportando per tutto il periodo la sospensione idrica;

– alle ore 7.00 iniziano i lavori sulla condotta adduttrice. Gli interventi si concluderanno, salvo imprevisti o avversità meteoclimatiche, nell’arco di 24 ore, comportando per tutto il periodo la sospensione idrica; sabato 18 novembre – ultimati i lavori, a partire dalle ore 7.00 si avvierà, salvo imprevisti o avversità meteoclimatiche, il ripristino dell’erogazione idrica, che si normalizzerà gradualmente nell’arco delle successive 24 ore ovvero entro la giornata di domenica 19 novembre.

I punti di approvvigionamento di acqua potabile: rubinetti fissi e autobotti

Nel dare comunicazione dei lavori previsti a Messina il 17 novembre, che comporteranno il distacco dell’erogazione idrica in città, l’AMAM fornisce tutte le informazioni utili ai cittadini.

In particolare, saranno predisposte 10 postazioni per la distribuzione dell’acqua potabile:

4 da rubinetti fissi situati presso gli impianti: Sede AMAM, viale Giostra – Ritiro; Via Girolamo Savonarola, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi p.zza Castronovo); Viale Europa, pressi dell’Ospedale Piemonte; Viale Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari

situati presso gli impianti: 6 da autobotti che stazioneranno presso: Viale Annunziata, all’incrocio con via Ciaramita e via Antonino Agostino, fronte rifornimento Esso; Piazza Francesco Fazio – Camaro; Viale Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari; SS114 nei pressi della Salita Zafferia – Parcheggio del Centro Commerciale Today; Piazza Granatari S.S. 113 dir km 11,00 – all’incrocio con via Nuova; Piazza della Repubblica, fronte Stazione Centrale FF.SS.

che stazioneranno presso:

I numeri utili per i cittadini

A partire dalle ore 8.00 di oggi, venerdì 17, è attivo il COC (Centro Operativo Comunale) raggiungibile al numero telefonico 090 22866 con 30 linee di ricezione delle segnalazioni per garantire la simultanea presa in carico dei disagi e darne pronta risposta. Il COC sarà attivo fino al ritorno alla normale erogazione idrica in città.

Le date dei distacchi dell’acqua a Messina: il calendario

Il cronoprogramma dei lavori prevede sei interruzioni, nell’erogazione idrica, con cadenza circa mensile a partire dalla prima, prevista per oggi, 17 novembre 2023.

Questo il calendario con le date dei distacchi dell’acqua a Messina dal 17 novembre 2023 al 5 aprile 2024:

venerdì 17 novembre 2023;

venerdì 15 dicembre 2023;

15 dicembre 2023; venerdì 13 gennaio 2024;

13 gennaio 2024; venerdì 16 febbraio 2024;

16 febbraio 2024; venerdì 15 marzo 2024;

15 marzo 2024; venerdì 5 aprile 2024.

I lavori rientrano in un piano più ampio che ha l’obiettivo di portare l’erogazione idrica a Messina h24 entro il 2026.

(133)