Messina, iniziati i lavori AMAM: posizionate nuove autobotti. Gli aggiornamenti

Sono iniziati secondo il cronoprogramma i lavori previsti dall’AMAM per la giornata di oggi, venerdì 17 novembre, che terranno Messina senz’acqua almeno per 24 ore. La Partecipata e il Comune hanno predisposto punti di approvvigionamento con autobotti e rubinetti fissi e numeri dedicati che i cittadini possano contattare in caso di necessità. Ecco gli ultimi aggiornamenti sull’andamento degli interventi.

Al via oggi, 17 novembre, i lavori di “Mitigazione delle vulnerabilità dell’Acquedotto Fiumefreddo”. Per consentire l’esecuzione degli interventi, l’AMAM ha interrotto l’erogazione idrica a partire da questa mattina. Le attività dovrebbero concludersi entro le 24 ore e dalla mattinata di domani, 18 novembre, l’acqua dovrebbe gradualmente tornare a scorrere nei rubinetti dei messinesi.

Messina senz’acqua: gli aggiornamenti sui lavori AMAM del 17 novembre

Ma cosa stanno andando i lavori? L’Azienda ha pubblicato e pubblicherà nel corso della giornata diversi aggiornamenti per tenere informati i cittadini. Secondo quanto confermato dall’AMAM, i lavori sono stati avviati nei tempi previsti e i tecnici prevedono il rispetto del cronoprogramma. A seguito delle segnalazioni ricevute dalle zone di Villaggio Aldisio, via del Santo, via Comunale Bordonaro e rione Case Gescal “basso”, inoltre, la Partecipata ha predisposto il posizionamento di tre autobotti aggiuntive presso:

Piazzetta Villaggio Aldisio

Fondo Fucile, pressi bar Astoria

Bordonaro, fronte Chiesa

Qui il piano di supporto alla popolazione, con la mappa delle autobotti e dei rubinetti fissi per la distribuzione di acqua potabile.

Articolo in aggiornamento

