Nuovo sciopero per i lavoratori di ATM, Filt Cgil e Uiltrasporti: «Azienda nata malata dentro»

Nuova giornata di sciopero per i lavoratori di ATM Spa il prossimo venerdì 25 febbraio. I dipendenti dell’azienda del Trasporto Pubblico di Messina incroceranno le braccia per otto ore in segno di protesta. A spiegare le motivazioni, il segretario generale di Filt Cgil, Carmelo Garufi e il segretario generale di Uitrasporti, Michele Barresi: «Continuiamo a denunciare la mala gestione della nuova Atm Spa».

Mentre si insedia il nuovo direttore generale, il palermitano Claudio Iozzi, Filt Cgil e Uiltrasporti proclamano lo sciopero dei lavori di ATM per contestare la gestione dell’azienda da parte del presidente Giuseppe Campagna. L’azione di protesta durerà otto ore, dalle 9.00 alle 17.00 del 25 febbraio 2022.

«Mentre sotto la lente di ingrandimento della Corte dei Conti – scrivono in una nota Garufi e Barresi – ci sono anche i debiti e la procedura di liquidazione della vecchia Atm, oggi continuiamo a denunciare la mala gestione della nuova Atm Spa dove da tempo riscontriamo l’autoritaria e vessatoria mano del presidente Campagna, con particolare accanimento verso gli iscritti a queste sigle sindacali ed un continuo susseguirsi di azioni unilaterali in carenza di corrette relazioni sindacali».

«L’insediamento del nuovo direttore generale – continuano i segretari di Filt Cgil e Uiltrasporti – in qualunque azienda può rappresentare un nuovo capitolo, ma nell’augurare un buon lavoro al dott. Claudio Iozzi, siamo consapevoli che si ritroverà ad operare nel contesto dell’attuale azienda dove giornalmente assistiamo alla massima consacrazione delle co-gestioni politico sindacali, peggiori di quelle tanto contestate nella campagna elettorale del sindaco De Luca. Ci auguriamo che il nuovo manager metta al centro la meritocrazia, il dialogo con lavoratori e sindacati, la trasparenza e la sicurezza del lavoro».

