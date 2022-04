Nuovo guasto AMAM: senz’acqua diverse zone tra via Santa Marta a viale Europa

Ancora un guasto alla condotta AMAM che serve l’area centro-sud di Messina: senz’acqua diverse zone tra via Santa Marta e la parte bassa del viale Europa. I tecnici dell’Azienda Meridionale Acque Messina sono già al lavoro, ma finché il problema non sarà risolto, sarà sospesa l’erogazione idrica.

Dopo la perdita di qualche giorno fa, l’AMAM segnala un nuovo guasto: «Riscontrata – scrive la Partecipata comunale – una nuova perdita lungo la condotta che serve gli abitanti della zona centro sud, compresa tra Via Santa Marta, Via Camaro San luigi, Camaro Superiore, Camaro San Paolo e tutta la Parte Bassa del Viale Europa. I tecnici di AMAM sono già al lavoro per effettuare la riparazione e ciò comporterà la sospensione dell’erogazione del flusso d’acqua sino al completamento in sicurezza di tutte le operazioni di ripristino».

Per segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o urgenza, i cittadini possono contattare il numero dedicato 0903687722 o utilizzare la pagina social dell’AMAM. Maggiori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore.

