AMAM, Messina centro-sud senz’acqua a causa di una perdita: le zone interessate

L’Azienda Meridionale Acque Messina comunica che nelle prossime ore sono previsti disagi nella distribuzione dell’acqua a Messina. Gli operatori dell’AMAM sono infatti al lavoro da diverse ore per riparare una perdita alla condotta che serve gli abitanti della zona centro-sud della città, compresa tra Via Santa Marta, Via Camaro San luigi, Camaro Superiore, Camaro San Paolo e tutta la parte bassa del Viale Europa. Finché il problema non sarà risolto l’erogazione del flusso d’acqua nella zona sarà sospesa.

Gli utenti potranno seguire gli aggiornamenti sul nostro sito e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 0903687722 o sulla pagina social di AMAM.

